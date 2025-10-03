Taylor Swift lanzó su nuevo álbum ‘The Life of a Showgirl’

El 12º disco de estudio de la artista se lanzó este viernes con temas muy personales. (Fuente: redes sociales)

A menos de un año de poner fin a ‘The Eras Tour’, la cantante estrenó su duodécimo álbum de estudio ‘The Life of a Showgirl’.

Taylor Swift irrumpe con una nueva era musical en su 12º álbum, ‘The Life of a Showgirl’, un trabajo que combina ritmos pegajosos con letras que exploran el amor, el matrimonio, el éxito y la introspección personal.

Lanzado a la medianoche en Nueva York, este esperado disco marca una colaboración clave con los reconocidos productores suecos Max Martin y Shellback, cuya influencia se refleja claramente en la producción musical.

Además, la cantante estadounidense, de 35 años, compartió su emoción en Instagram tras el lanzamiento, describiendo el álbum como “un mosaico de emociones” y “un proyecto del que se siente orgullosa”.

Por si fuera poco, en una entrevista con BBC Radio 1, Taylor Swift reveló que su novio, el jugador de la Liga de Fútbol Americano Travis Kelce, fue el primero en escuchar el álbum, destacando que sabía que este sería su favorito.

‘The Life of a Showgirl’ ofrece 12 canciones potentes que muestran una faceta más feliz y ligera de la artista, reflejando su amor por su prometido y su orgullo por el éxito arrollador de su ‘Eras Tour’.

En la canción ‘Wish List’, la artista canta sobre sueños de vida familiar y aspiraciones sencillas, mientras que la pista que da nombre al álbum presenta a la princesa del pop Sabrina Carpenter, quien fue telonera en algunos conciertos del ‘Eras Tour’, y narra la historia de una artista llamada Kitty, que refleja la propia trayectoria de Swift.

(Fuente: redes sociales)

Antes de su lanzamiento oficial, ‘The Life of a Showgirl’ ya rompió récords en Spotify, convirtiéndose en el álbum más pre-guardado en la plataforma, superando la marca establecida el año pasado por el disco anterior de Swift, ‘The Tortured Poets Department’.

Este nuevo álbum confirma una vez más la capacidad de Taylor Swift para reinventarse y conectar profundamente con sus seguidores, consolidando su lugar como una de las figuras más influyentes de la música en inglés en la actualidad.

