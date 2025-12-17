Taylor Swift: revelan el momento en que repartió 197 millones de dólares a sus trabajadores 

Taylor Swift escribió a mano cada nota para sus trabajadores. Foto: Instagram

La nueva docuserie de Taylor Swift se estrenó en streaming y relata uno de los momentos más emotivos de la gira The Eras Tour.

No fue sobre el escenario donde se vivió el momento más emotivo del Eras Tour de Taylor Swift. Para quienes trabajaron detrás de cámaras o acompañando a la cantante en los shows, el instante más especial llegó al final de una de las giras más exitosas de la historia, que recaudó más de 2.000 millones de dólares en 21 meses. Taylor decidió compartir parte de ese éxito con todos los que hicieron posible este logro histórico.

Según la docuserie recién estrenada en Disney+ Taylor Swift: 'The Eras Tour / The End of an Era', la artista repartió 197 millones de dólares en primas a su equipo. Desde camioneros y bailarines, hasta técnicos de sonido e iluminación, vestuaristas, peluqueros, fisioterapeutas y personal de seguridad y producción de video, todos recibieron un cheque de agradecimiento, aunque el monto exacto que recibió cada uno se mantiene en secreto en el documental.

Así sorprendió Taylor Swift a sus trabajadores

Taylor Swift escribió a mano cada nota: "me llevó semanas", relata en la docuserie, “pero me sentí bien haciéndolo”, y las entregó personalmente al finalizar la gira. En las imágenes, se la ve tomando la palabra con voz firme pero emocionada, reconociendo que esta experiencia fue “más dura que cualquier cosa que haya hecho nunca en directo” y agradeciendo al equipo por su entusiasmo, curiosidad y esfuerzo mostrados en cada ciudad y escenario del tour. Luego, invita a todos a abrir juntos la carta.

Uno de los bailarines, Kam, lee en voz alta parte del mensaje: “Hemos recorrido el mundo como nos habíamos propuesto. Encantamos al público, pero también echamos de menos a la familia. Mi gratitud no sale toda de un banco, pero aquí (...) dólares sólo para dar las gracias. Con cariño, Taylor”.



(Fuente: TikTok)

¿Cuánto recibieron los trabajadores de Taylor Swift?

La cifra exacta sigue siendo un misterio, pero las reacciones fueron evidentes: expresiones de asombro, lágrimas y sorpresa absoluta. Según medios estadounidenses, el promedio de los bonos podría estar cerca de los 50.000 dólares por persona, mientras que los bailarines —según rumores citados por Forbes— habrían recibido hasta 500.000 dólares. Algunos, como señala The Sun, estuvieron al borde del desmayo por la emoción, mientras que otros no pudieron contener las lágrimas, conmovidos por un gesto que trasciende lo monetario.