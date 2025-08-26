Taylor Swift anunció que se casa con Travis Kelce: así fue la romántica pedida de mano

Taylor Swift y Travis Kelce iniciaron su romance el 8 de julio de 2023. Foto: Instagram

La cantante estadounidense Taylor Swift dejó en shock a sus fans al anunciar su próxima boda con su novio Travis Kelce.

Taylor Swift sorprendió a sus millones de fans al revelar que se casa con Travis Kelce, estrella de la NFL. La noticia se dio a conocer a través de sus redes sociales, donde la pareja compartió románticas fotos del compromiso.

Taylor Swift se comprometió con Travis Kelce

La cantante y el deportista posaron juntos en una sesión especial en la que mostraron el anillo de compromiso, confirmando así los rumores que circulaban desde hace semanas. “Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, escribieron en el post que rápidamente se volvió viral.

La publicación en Instagram mostró el emotivo momento de la pedida de mano. En las fotos se ve a Kelce arrodillado en medio de un jardín decorado con flores blancas, rojas y rosadas, mientras ambos irradiaban felicidad. La pareja posó abrazada, sonriendo de manera especial y dejando ver el elegante anillo de compromiso que ahora luce Swift: una banda dorada con un gran diamante en el centro.





(Foto: Instagram)

El anuncio causó gran emoción entre sus seguidores, quienes no tardaron en llenar la publicación con mensajes de cariño y felicitaciones. Swift y Kelce demostraron que atraviesan un gran momento personal y decidieron compartirlo con el mundo de la manera más romántica.

¿Cómo se conocieron Taylor Swift y Travis Kelce?

Taylor Swift y Travis Kelce se conocieron en 2023, cuando el jugador de los Kansas City Chiefs asistió a uno de los conciertos del 'Eras Tour'. Kelce había preparado una pulsera de la amistad con su número de teléfono para entregársela, pero no logró darle el regalo en ese momento. Aun así, su gesto se volvió viral y llamó la atención de la cantante, lo que fue el inicio de su acercamiento.

Poco después, ambos comenzaron a salir en privado, y según Taylor, ya eran pareja cuando ella fue vista por primera vez en un partido de los Chiefs en septiembre de ese año. Desde entonces, su relación creció rápidamente, pasando de encuentros discretos a convertirse en una de las historias de amor más mediáticas, combinando el mundo de la música con el del deporte