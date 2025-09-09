Taylor Swift y Travis Kelce: filtraron la ubicación donde podría celebrarse su boda

Taylor Swift y Travis Kelce iniciaron su romance el 8 de julio de 2023. Foto: Instagram

El compromiso entre Taylor Swift y Travis Kelce continúa generando expectativa, especialmente tras revelarse posibles pistas sobre cómo y dónde se llevaría a cabo la esperada boda.

El compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce, anunciado el 26 de agosto con una serie de fotos en redes sociales, ha causado gran expectación en la prensa internacional. Desde entonces, no han parado los rumores sobre la fecha y el lugar en que la pareja dará el “sí, acepto”.

¿Dónde sería la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Aunque los dos se han mostrado reservados, medios como Page Six aseguran que la boda podría celebrarse en el verano de 2026 en Rhode Island, específicamente en la histórica mansión que Taylor posee en Watch Hill.

Este lugar no sería ajeno a la cantante, ya que su mansión en Rhode Island, comprada en 2013 por 17.5 millones de dólares, ha sido escenario de sus conocidas fiestas del 4 de julio. Ahora, podría convertirse en el espacio elegido para uno de los días más importantes de su vida.

De acuerdo con el Providence Journal, la propiedad se encuentra en plena renovación con una inversión de 1.7 millones de dólares. Entre los cambios destacan la construcción de una nueva ala con una habitación de 16 por 24 pies, más baños y la modernización completa de la cocina.

La posibilidad de que Taylor Swift y Travis Kelce se casen en Rhode Island ha generado revuelo entre los fans y los medios, pero también emoción en la comunidad. Incluso el gobernador Dan McKee celebró la noticia y escribió en redes sociales: “Rhode Island tiene algunos de los mejores lugares de boda del mundo, solo digo”, en un repost del anuncio del compromiso.



(Foto: Instagram)

¿Cuál es el precio del anillo de compromiso de Taylor Swift?

Aunque no se ha revelado el precio exacto, expertos en joyería calculan que un diamante de corte brillante Old Mine, como el que luce Taylor Swift, podría estar valorizado entre 300 mil y 500 mil dólares, dependiendo de factores como el tamaño en quilates y la pureza de la piedra.

Al tratarse de una joya hecha a la medida por una diseñadora reconocida, no sería sorprendente que su costo real esté muy cerca del medio millón de dólares, e incluso que lo supere por su exclusividad y elaboración personalizada.