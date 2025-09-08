VMAs 2025: Doja Cat se comió su lápiz labial en plena alfombra roja

Doja Cat sorprendió en los MTV VMAs 2025 al comerse su labial en la alfombra roja. (Fuente: MTV)

Doja Cat siempre fue tendencia en redes sociales tras viralizarse su video en donde se come su lápiz labial.

La rapera Doja Cat volvió a convertirse en protagonista indiscutible de la alfombra roja en los MTV Video Music Awards 2025. Y es que en esta ocasión la artista sorprendió con un gesto inesperado.

Resulta que tras aplicarse un labial rojo brillante, pasó a morderlo y masticarlo con una sonrisa, generando que dicho momento se viralice en redes sociales.

Doja Cat no solo generó conversación con su extravagante performance en la alfombra, sino que también llegó lista para presentar su más reciente sencillo en vivo y competir por dos galardones de la noche.

Para esta edición de los MTV VMAs, eligió un minivestido en tonos azul y verde. La prenda, con un pronunciado escote y detalles metálicos en rosa, combinó con unas plataformas en amarillo pastel y las joyas que poseía.

Cabe mencionar que no es la primera vez que Doja Cat genera revuelo en los VMAs. Desde su debut en 2020, cuando ganó el galardón PUSH Best New Artist, la cantante ha dejado huella en cada aparición.

