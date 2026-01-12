¡Ya se estrenó 'Sisoi' con Karina Betancourt! Este es su horario 

'Sisoi' con Karina Betancourt en los 107.7 FM de Radio Planeta y en Oigo. Foto: Planeta

El nuevo programa ‘Sisoi’ con Karina Betancourt ya llegó a Radio Planeta para llenar tus tardes de música en inglés, buena vibra y datos que te sorprenderán.

Este lunes 12 de enero en Radio Planeta llegó ‘Sisoi’ con Karina Betancourt, el programa que prende tus tardes con full actitud y buena vibra. Nuestra divertida locutora mostró su emoción por su primer programa y porque a partir de ahora será la mejor compañía para tus tardes con lo mejor de la música en inglés.

En ‘Sisoi’, Karina Betancourt mezcla los hits que amas con datos random, amorosos y hasta culinarios de tus artistas favoritos, esos que no sabías y que te sacan una sonrisa. Es el plan perfecto para recargar energías y pasarla bien mientras haces lo que quieras.

¿Cuál es el horario de 'Sisoi' con Karina Betancourt?

Todos los planetarios pueden escuchar 'Sisoi' con Karina Betancourt, de lunes a sábado, de 1 a 4 p. m., Karina te acompaña con la mejor música en inglés para que no pares de cantar y disfrutar.



(Foto: Planeta)

¿Dónde puedes escuchar 'Sisoi' con Karina Betancourt?

Si estás en Lima, sintoniza Planeta en los 107.7 FM y vive la experiencia en vivo. Y si estás en cualquier parte del Perú o del mundo, no hay excusas para perderte el programa. Escucha Planeta a través de la app Oigo, disponible en Android y iPhone, y lleva la mejor música y la buena onda de ‘Sisoi’ con Karina Betancourt a donde vayas.