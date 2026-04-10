5 señales de que tu amigo no la está pasando bien (y cómo ayudarlo sin ser intenso)

También puede buscar atención en un centro de salud público. Foto: CRP

A veces las señales están ahí pero pasan desapercibidas. Acá te contamos cómo identificarlas y qué puedes hacer, sin necesidad de ser psicólogo ni ponerte en plan dramático.

Tu amigo no va a llegar un día y decirte "oye, creo que no la estoy pasando bien." Lo más probable es que las señales estén en cosas pequeñas que es fácil pasar por alto. Acá te decimos cuáles son y, más importante, qué puedes hacer.

1. Dejó de hacer lo que le gustaba

Si tu pata era el primero en armar plan y ahora siempre dice que no, si dejó de jugar, de postear, de ir a clases o de hacer las cosas que le daban energía, puede ser una señal. No es que se volvió "aburrido". Algo puede estar pasando.

2. Cambió su humor y lleva así semanas

No hablamos de tener un mal día. Hablamos de que lleva tiempo distinto: más callado, más irritable, más distante. Los cambios sostenidos son una señal. No hace falta que sean dramáticos para tomarlos en cuenta.

3. Sus stories dicen más de lo que parece

Sube letras de canciones tristes, frases de "ya me cansé", memes que solo tienen gracia si estás pasándola mal. Lo vemos, le damos like y seguimos scrolleando. Pero a veces esos posts son la única forma que tiene de decir que necesita que alguien lo note. No lo ignores.

4. Se aísla o simplemente desaparece

Dejó de contestar mensajes, ya no aparece en el grupo, siempre tiene excusa para no salir. El aislamiento es una de las señales más comunes de que alguien está pasando por un momento difícil. Y también es de las más fáciles de ignorar porque asumimos que "está ocupado".

5. Hace bromas sobre no querer estar

Lo dice riendo, con un "jajaja" al final, y todos siguen de largo. Pero si lo escuchas seguido, vale la pena pausar y preguntarle. No tienes que hacer un drama de eso. Solo estar.

¿Y qué hago si veo alguna de estas señales?

Lo más importante: no le preguntes "¿estás bien?" porque la respuesta automática es "sí". Mejor prueba algo más directo pero sin presión:

"Vi tu story. ¿Quieres hablar?"

"Te noto distinto últimamente. Estoy acá si necesitas."

"No tienes que contarme nada si no quieres, pero quiero que sepas que estoy."

No necesitas tener todas las respuestas. A veces solo hace falta estar ahí y no juzgar. Y si sientes que la cosa es más seria de lo que puedes manejar solo, anímalo a llamar a la Línea 113, opción 5. Es gratuita, confidencial y está disponible las 24 horas. También puede buscar atención en un centro de salud público, en EsSalud si tiene cobertura, o sacar cita en una clínica privada revisando su seguro.

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