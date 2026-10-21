Beca 18: ¿sabías que puedes estudiar en una universidad privada como Cayetano?

El programa de Pronabec contempla instituciones privadas elegibles. (Foto: Difusión)

Beca 18 representa una oportunidad para que más jóvenes puedan acceder a una formación de calidad y dar el siguiente paso hacia su futuro profesional.

Cuando piensas en Beca 18, quizá lo primero que imaginas es estudiar en una universidad pública. Pero ¿sabías que también puedes acceder a una privada? El programa de Pronabec contempla instituciones privadas elegibles, como Cayetano, lo que amplía tus opciones para elegir dónde formarte. Para obtener la beca, deberás cumplir los requisitos de la convocatoria y superar el proceso de selección.

¿Te preocupa cómo pagar una universidad privada? Si obtienes Beca 18, el programa cubre la matrícula y las pensiones de estudio. También contempla gastos como alimentación, movilidad y materiales académicos, según sus bases. Así, puedes concentrarte en la carrera que quieres estudiar.

¿Por qué elegir Cayetano para estudiar con Beca 18?

En Cayetano encontrarás carreras de Salud, Educación, Gestión, Ingeniería y Ciencias. Según la carrera, podrás aprender en laboratorios especializados, participar en actividades extracurriculares y acercarte a la investigación. Elegir una universidad también significa pensar en lo que vivirás dentro y fuera del aula.

Para continuar, recuerda que estar preseleccionado no significa haber obtenido la beca. Necesitas ingresar a una institución, sede y carrera elegibles, presentar tu constancia de ingreso y completar la etapa de selección de Pronabec dentro de los plazos establecidos.

Si ya sabes qué quieres estudiar, quizá sea momento de pensar dónde. ¿Te imaginas dar ese paso en Cayetano? Conoce las carreras y consulta cómo postular con Beca 18.

Contenido patrocinado por Universidad Cayetano Heredia