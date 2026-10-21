¡Una meta superada gracias al corazón de los peruanos! Teletón 2026 recauda más de S/ 10 millones

Porque cuando el Perú se une por sus niños y niñas, la solidaridad se convierte en oportunidades que transforman vidas. (Foto:Teletón)

Tras cerrar su evento solidario maratónico del 11 y 12 de septiembre con S/ 9,815,389, las donaciones de los peruanos continuaron llegando hasta alcanzar una recaudación histórica de S/ 10,150,223. Este resultado permitirá seguir brindando rehabilitación 100 % subsidiada a niños, niñas y adolescentes con discapacidad física-motora y/o autismo en situación de vulnerabilidad

La Teletón 2026 terminó su evento solidario maratónico, pero la solidaridad de los peruanos no se detuvo. Durante las semanas posteriores, ciudadanos, empresas y aliados continuaron sumándose a esta causa, aportando S/ 334,834 adicionales y permitiendo que Fundación Teletón Perú superara la barrera de los S/ 10 millones.

Más de S/ 334,000 adicionales se sumaron después del evento, demostrando que el compromiso de los peruanos con la rehabilitación de los niños y niñas va mucho más allá de los dos días de la maratón solidaria. Este resultado representa un nuevo hito para Fundación Teletón Perú y refleja el esfuerzo conjunto de ciudadanos, empresas, instituciones, medios de comunicación, artistas y miles de personas que hicieron suya esta causa.

“Lo más emocionante de este resultado es que los peruanos siguieron ayudando incluso después de que terminó nuestro evento. Cada donación que llegó fue una nueva muestra de confianza en nuestros niños y niñas y en sus posibilidades de salir adelante. Hoy queremos agradecerle al país por creer en esta causa y reafirmar nuestro compromiso de convertir cada sol recibido en rehabilitación de calidad y oportunidades reales para quienes más lo necesitan”, señaló Sergio León, CEO de Fundación Teletón Perú.

Más solidaridad, más oportunidades de rehabilitación

Detrás de esta cifra hay mucho más que un resultado económico. Cada donación contribuye a que un niño o niña pueda continuar sus terapias, desarrollar sus capacidades, fortalecer su autonomía y avanzar hacia una vida con mayores oportunidades.

Gracias al esfuerzo colectivo de los peruanos, Fundación Teletón Perú proyecta brindar durante 2027 más de 200,000 atenciones de rehabilitación y beneficiar a más de 1,000 niños, niñas y adolescentes con discapacidad física-motora y/o autismo de familias en situación de vulnerabilidad, pobreza y pobreza extrema.

Las atenciones se realizan principalmente a través de las Clínicas San Juan de Dios, que participan como instituciones aliadas prestadoras de los servicios de rehabilitación. La Fundación y las clínicas son entidades distintas, con responsabilidades, administración y gestión independientes. Esta colaboración permite que los recursos recaudados por Teletón se conviertan en atenciones de rehabilitación para quienes más lo necesitan. El 100 % de los procesos de rehabilitación ofrecidos por Teletón a los niños, niñas y adolescentes beneficiarios, no tienen ningún costo para sus familias.

Transparencia y responsabilidad con cada donación

Fundación Teletón Perú reafirma su compromiso con la gestión responsable y transparente de los recursos que la ciudadanía y las empresas confían a esta causa. Como parte de su modelo de gestión, los recursos de la Fundación son administrados a través de La Fiduciaria, mientras que sus estados financieros son sometidos a auditorías externas realizadas por PwC (PricewaterhouseCoopers). Estos mecanismos contribuyen a fortalecer el control financiero, la supervisión y la rendición de cuentas.

De esta manera, la Fundación promueve una administración ordenada y responsable de los aportes recibidos, orientada al cumplimiento de su misión: financiar rehabilitación de calidad para niños, niñas y adolescentes que, por su situación económica, enfrentan barreras para acceder a estos servicios.

Fundación Teletón Perú agradece a cada ciudadano, empresa, institución, medio de comunicación, artista y voluntario que hizo posible este resultado histórico y reafirma su compromiso de seguir trabajando para que más niños y niñas puedan acceder a una rehabilitación de calidad, sin que su situación económica sea una barrera.

Porque cuando el Perú se une por sus niños y niñas, la solidaridad se convierte en oportunidades que transforman vidas. Teletón 2026. ¡La hicimos todos!