En Vivo

5:00pm - 8:00pm
'After'
escuchar en vivo

Search

Crea el futuro y lidera la revolución tecnológica con la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial de ESAN University

Martes, 20 de octubre de 2026, 12:22

Crea el futuro y lidera la revolución tecnológica con la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial. (Foto: ESAN)

La carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial de ESAN University es para ti.

Si te apasiona ir más allá de ser un simple usuario de la tecnología y sueñas con diseñar las innovaciones que definirán el mañana, la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial de ESAN University es para ti. Aquí aprenderás a programar desde cero, transformar ideas en soluciones inteligentes, dominar algoritmos avanzados y resolver problemas complejos combinando la ingeniería con una sólida visión de negocio.

Durante tus estudios, podrás especializarte en áreas clave de altísima demanda como la transformación empresarial con IA, robótica, sistemas cognitivos y el diseño de tecnologías enfocadas en las personas. Asimismo, tu formación se complementará con certificaciones internacionales y vivencias internacionales imperdibles, como la ESAN Global Week y convenios globales que te conectarán directamente con el mundo.

Aquí trabajarás con herramientas de vanguardia y desarrollarás proyectos con un gran impacto real, preparándote para liderar la evolución digital de las empresas y transformar la vida de las personas. ¡Acepta el reto, sé parte de la nueva generación de líderes tecnológicos y conviértete en el motor de las próximas grandes innovaciones!

Entérate de todos los detalles, planes de estudio y requisitos visitando nuestra web.

Contenido patrocinado por Universidad ESAN

Compartir

Más de Actualidad

Programación

  • 'After'

    5:00pm - 8:00pm

    ¡'After', la mejor forma de terminar tu día! Después del colegio, la universidad o el trabajo, 'After' te acompaña con la mejor música en inglés y las noticias más importantes de tus artistas favoritos. ¡Engánchate y disfruta del soundtrack perfecto para tu tarde! De lunes a viernes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

  • Música Continuada

    8:00pm - Media noche

  • Música Continuada

    Media noche - 6:00am

Lo último

Síguenos en...

¿Ya nos escuchas a través de Oigo?

Descarga la última versión y disfruta de todo el contenido de CRP Radios