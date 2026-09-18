¿Cómo actuar ante un sismo si hay una persona con discapacidad? Sigue estas recomendaciones

El Plan Familiar de Emergencia debe considerar las necesidades particulares de cada integrante. Foto: Difusión

La prevención también debe ser inclusiva.

Ante un sismo, cada persona puede tener necesidades diferentes. Una persona con discapacidad visual, auditiva, física, intelectual o psicosocial puede requerir apoyos específicos para mantenerse segura.

Por eso, la mejor forma de ayudar no es improvisar durante la emergencia, sino conversar previamente, conocer sus necesidades y hacerla parte del Plan Familiar de Emergencia.

No se trata de decidir por la persona. Se trata de prepararnos con ella.

1. PREGÚNTALE CÓMO PUEDES AYUDAR

Este es probablemente el consejo más importante.

No asumas que sabes qué necesita.

Pregúntale:

“¿Qué necesitas que haga para ayudarte durante un sismo?”

Una persona con discapacidad conoce mejor que nadie sus necesidades, su movilidad y la forma en que prefiere recibir ayuda.

Pueden acordar previamente:

Quién la ayudará.

Cómo la ayudará.

Qué elementos necesita.

Qué ruta utilizarán.

Dónde se encontrarán.

Qué hacer si el cuidador habitual no está presente.

PUEDES VER: Números de emergencia que debes tener a la mano

2. INCLÚYELA EN EL PLAN FAMILIAR

El Plan Familiar de Emergencia debe considerar las necesidades particulares de cada integrante.

Pregúntense juntos:

¿Cuál es nuestra zona segura?

¿Cuál es nuestra ruta de evacuación?

¿La ruta puede ser utilizada por todos?

¿Quién ayudará a quién?

¿Cómo nos comunicaremos?

¿Dónde nos encontraremos?

¿Qué elementos específicos necesitamos incluir en la mochila?

INDECI recomienda identificar las necesidades especiales de las personas con discapacidad dentro de la preparación familiar y considerar mecanismos de apoyo para su evacuación.



(Foto: Difusión)

3. SI UTILIZA SILLA DE RUEDAS

Antes de una emergencia, identifiquen:

Una zona segura accesible.

Una ruta de evacuación accesible.

Obstáculos que puedan bloquear el paso.

Quién podrá brindar apoyo si fuera necesario.

Durante el movimiento, si la persona no puede desplazarse hacia otro lugar de forma segura, debe permanecer en un lugar de protección y proteger cabeza y cuello.

Si utiliza silla de ruedas, se recomienda asegurarla y bloquear sus ruedas cuando sea posible.

IMPORTANTE

No levantes ni empujes una silla de ruedas sin preguntarle primero cómo hacerlo, salvo que exista un peligro inmediato que requiera actuar.

Algunas sillas o dispositivos de movilidad pueden dañarse si se manipulan incorrectamente.

4. SI TIENE DISCAPACIDAD VISUAL

La persona puede necesitar información verbal clara para orientarse.

Durante una emergencia:

Identifícate.

En lugar de simplemente decir:

“Ven conmigo.”

Es mejor decir:

“Soy Ana. Estoy a tu lado. Voy a ayudarte a llegar a nuestra zona segura.”

También puedes describir lo que está ocurriendo:

“Hay algunos objetos en el suelo.”

“Vamos a avanzar hacia la puerta.”

“Hay tres escalones delante.”

Una regla importante:

No agarres a la persona ni tires de su brazo sin avisarle.

Pregúntale cómo prefiere recibir ayuda.

5. SI TIENE DISCAPACIDAD AUDITIVA

Durante una emergencia, las alarmas, sirenas o instrucciones dadas por altavoz pueden no ser percibidas.

Por eso es importante acordar previamente cómo recibirá la información.

Puedes utilizar:

Señales visuales.

Mensajes escritos.

Señales previamente acordadas.

Contacto visual para llamar su atención.

Si utiliza audífonos u otro dispositivo, considera incluir baterías o elementos necesarios para su funcionamiento dentro de su preparación de emergencia.

6. SI TIENE DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO

Durante un sismo puede resultar difícil procesar rápidamente instrucciones complejas.

Por eso:

Utiliza frases cortas.

En lugar de:

“Tenemos que salir porque puede haber una réplica y debemos dirigirnos al punto de encuentro.”

Puedes decir:

“Vamos juntos al lugar seguro.”

Habla con tranquilidad y evita dar muchas instrucciones al mismo tiempo.

También puede ayudar practicar previamente el procedimiento, para que la persona se familiarice con lo que ocurrirá.

7. CONSIDERA SUS ELEMENTOS DE APOYO

La preparación debe incluir todo aquello que la persona necesita habitualmente.

Por ejemplo:

Silla de ruedas.

Bastón.

Audífonos.

Baterías.

Lentes.

Medicamentos prescritos.

Dispositivos de comunicación.

Elementos que le ayuden a regularse o sentirse segura.

No esperes a una emergencia para descubrir que un elemento indispensable quedó en otra habitación.

8. REVISA TU CASA DESDE LA PERSPECTIVA DE LA ACCESIBILIDAD

Haz un recorrido por tu casa pensando específicamente en la persona con discapacidad.

Pregúntate:

¿Puede llegar fácilmente a la salida?

¿Hay muebles que puedan bloquear el paso?

¿Hay objetos almacenados en el camino?

¿Hay elementos que puedan caer?

¿Qué pasa si se corta la electricidad?

¿Puede desplazarse hasta nuestra zona segura?

La preparación no consiste solamente en tener una mochila.

También consiste en eliminar obstáculos antes de que ocurra una emergencia.

9. DEFINE UNA PERSONA DE APOYO… Y UNA ALTERNATIVA

No dependas de una sola persona.

Por ejemplo:

Responsable principal: mamá

Responsable alternativo: papá

Segundo apoyo: hermano/a u otro familiar

¿Por qué?

Porque el día del sismo la persona que normalmente brinda apoyo puede:

No estar en casa.

Encontrarse en otra habitación.

Estar trabajando.

Estar herida.

No poder comunicarse.

Por eso es importante contar con más de una persona que conozca el plan.

10. SI ESTÁ EN EL TRABAJO, COLEGIO O ESPACIO PÚBLICO

La preparación no debe limitarse a la casa.

Si una persona con discapacidad pasa parte del día en:

Colegio Trabajo Centro comercial Hospital Lugar público

Es importante conocer

Las rutas de evacuación.

Las zonas seguras.

Los procedimientos de emergencia.

Quiénes son las personas responsables de brindar apoyo.

INDECI recomienda que las instituciones contemplen medidas de accesibilidad y apoyo para personas con discapacidad dentro de sus planes de emergencia.

11. DURANTE EL SISMO: NO SEPARES A LA PERSONA DE SU RED DE APOYO

Si estás acompañando a una persona con discapacidad durante el sismo:

Mantén la calma.

Comunica lo que está sucediendo.

Pregunta qué necesita.

Ayuda según lo acordado previamente.

No la movilices de una manera que pueda ponerla en riesgo.

Y recuerda:

La persona con discapacidad debe participar en las decisiones sobre su propia seguridad siempre que sea posible.

12. DESPUÉS DEL SISMO

La emergencia no termina necesariamente cuando deja de temblar.

Revisa:

¿La persona está bien?

¿Su dispositivo de movilidad está disponible?

¿Tiene los elementos que necesita?

¿El lugar es seguro?

¿La ruta de evacuación sigue libre?

¿Podemos comunicarnos con nuestra red de apoyo?

Si el lugar no es seguro, evacúen siguiendo el plan establecido.

NO AYUDES ASUMIENDO. AYUDA PREGUNTANDO.

Una de las mejores cosas que podemos hacer hoy es sentarnos con la persona con discapacidad de nuestra familia y preguntarle:

“Si ocurre un sismo, ¿qué necesitas de nosotros?”

Esa conversación puede revelar necesidades que nunca habíamos considerado.

CREA UNA MOCHILA DE EMERGENCIA ADAPTADA

Una mochila de emergencia no tiene que ser exactamente igual para todas las familias.

Además de los elementos básicos, puede incluir lo que cada persona necesita:

Elementos de movilidad.

Baterías para audífonos.

Lentes.

Baterías adicionales.

Elementos de comunicación.

Medicamentos que la persona necesite.

Información de contacto y datos relevantes para facilitar la atención.

La clave es que la mochila se adapte a la familia y no al revés.

LA PREVENCIÓN ES PARA TODOS

Un buen plan de emergencia es aquel en el que nadie queda fuera.

No esperes al próximo sismo para descubrir qué necesita una persona de tu familia.

Hablen hoy.

Pregunten.

Practiquen.

Adapten su plan.

Porque no sé cuándo puede ocurrir un sismo, pero sí sé que puedo estar preparado.

¿Ya estás previniendo?

“Previniendo”, una iniciativa de Radio Planeta y CRP Radios.