¿Qué hacer después de un sismo? Estos consejos debes seguir

Comunícate sin congestionar las líneas. Foto: CRP

El movimiento terminó, pero todavía hay cosas importantes que hacer.

Después de un sismo pueden existir riesgos como estructuras dañadas, fugas de gas, cables eléctricos, objetos que hayan quedado inestables y posibles réplicas.

Por eso, no bajes la guardia cuando deje de temblar. INDECI recomienda conservar la calma, verificar el estado de las personas que nos acompañan, evaluar la seguridad del lugar, evacuar cuando corresponda y seguir las indicaciones de las autoridades.

1. Mantén la calma y evalúa la situación

Lo primero es no actuar impulsivamente.

Mira a tu alrededor y pregúntate:

¿Hay personas heridas?

¿Hay vidrios rotos?

¿Hay objetos que puedan caer?

¿Hay daños visibles en la estructura?

¿Hay humo, fuego o fuga de gas?

¿La ruta de evacuación está libre?

INDECI recomienda evaluar la situación y ejecutar lo practicado en el plan de emergencia.

2. Verifica que tu familia esté bien

Revisa a las personas que están contigo.

Primero verifica a quienes puedan necesitar mayor ayuda, como niños pequeños, adultos mayores o personas con discapacidad.

Si alguien está herido y necesita atención, solicita ayuda de los servicios de emergencia.

INDECI recomienda verificar el estado de salud de las personas que nos acompañan y solicitar ayuda de ser necesario.

Recuerda:

Ayuda, pero no te pongas en peligro.

Si no tienes conocimientos de primeros auxilios o rescate, evita realizar acciones que puedan poner en riesgo a la persona herida o a ti mismo.

3. Si debes evacuar, hazlo de manera ordenada

Si el lugar donde estás no es seguro, evacúa utilizando la ruta previamente establecida.

Pero no corras.

Dirígete de manera ordenada hacia el punto de reunión o zona segura externa previamente identificada.

Si estás en un edificio:

No uses el ascensor.

Utiliza las escaleras y sigue las rutas de evacuación señalizadas. INDECI recomienda evacuar por la ruta establecida y utilizar escaleras en lugar de ascensores.

4. ¿Puedo volver a entrar a mi casa?

No lo hagas si hay daños o dudas sobre la seguridad de la estructura.

Una vivienda que aparentemente está bien puede haber sufrido daños que no son evidentes a simple vista.

INDECI recomienda no ingresar a una vivienda afectada sin que un especialista haya verificado que es segura.

Si tu vivienda presenta daños importantes, permanece en un lugar seguro y sigue las indicaciones de las autoridades.

5. Revisa posibles fugas y peligros

Después de un sismo pueden producirse situaciones peligrosas.

Si es posible hacerlo sin ponerte en riesgo, verifica:

Gas

Agua

Electricidad

INDECI recomienda, cuando sea posible, cortar los suministros de agua, gas y electricidad para prevenir incendios o cortocircuitos.

Si percibes olor a gas:

No enciendas fósforos, encendedores ni interruptores eléctricos.

Aléjate del lugar y solicita ayuda.

6. Mantente informado

Después de un sismo pueden circular rápidamente mensajes, audios y publicaciones en redes sociales.

No compartas información sin verificar.

Mantente atento a:

Radio

Canales oficiales

Autoridades locales

Información oficial de emergencia

INDECI recomienda escuchar la radio y seguir las recomendaciones de las autoridades, así como evitar difundir rumores que puedan generar alarma.

7. Comunícate sin congestionar las líneas

Después de un sismo, muchas personas intentarán llamar al mismo tiempo.

Por eso, evita realizar llamadas innecesarias.

Puedes utilizar alternativas como:

Mensajes de texto

Mensajería por internet, cuando esté disponible

Servicio de Mensajería de Voz 119

INDECI recomienda evitar llamadas para no congestionar los servicios y utilizar mensajes de texto y el 119 para comunicarse con familiares.

Un mensaje puede ser suficiente:

“Estoy bien. Estoy en [lugar]. Me dirigiré a [punto de encuentro].”



(FOTO: Difusión)

8. Prepárate para posibles réplicas

Que haya terminado el primer movimiento no significa necesariamente que no habrá más.

Pueden producirse réplicas.

Por eso, mantente alerta y no regreses a lugares que hayan quedado afectados o que representen un riesgo.

INDECI recomienda tener cuidado con posibles réplicas y evitar permanecer cerca de viviendas afectadas.

9. Si estás cerca del mar, presta atención

Si el sismo ocurrió cerca del litoral y estás en una zona costera, mantente atento a las indicaciones oficiales sobre un posible tsunami.

INDECI recomienda que, si estás cerca del mar, te alejes de la zona hasta que se descarte la posibilidad de un tsunami.

No esperes a ver el mar cambiar para tomar una decisión.

Sigue siempre las indicaciones oficiales.

10. Lleva tu mochila si evacúas

Si debes salir de tu vivienda y hacerlo es seguro, lleva contigo tu mochila de emergencia.

Pero recuerda:

La mochila no es más importante que tu seguridad.

No regreses a una vivienda dañada únicamente para recogerla.

INDECI incluye la evacuación con la mochila de emergencia dentro de sus recomendaciones ante sismos.

¿Y SI QUEDAS ATRAPADO?

Si quedas atrapado entre escombros:

Mantén la calma.

Evita moverte innecesariamente y no levantes polvo.

Cubre tu boca y nariz con un pañuelo o una prenda.

Hazte notar.

Puedes golpear una pared, tubo u otro elemento para llamar la atención de los rescatistas.

Evita gritar continuamente, porque podrías inhalar polvo y gastar energía.

¿QUÉ HACER CON LOS NIÑOS?

Después de un sismo, los niños pueden estar asustados incluso si físicamente están bien.

Mantén la calma.

Explícales qué está pasando con palabras sencillas.

Manténlos cerca de un adulto responsable.

Llévalos al punto de reunión si deben evacuar.

Y recuerda que los niños también deben conocer el Plan Familiar de Emergencia antes de que ocurra un sismo.

DESPUÉS DE UN SISMO: RECUERDA ESTOS 7 PASOS

1. Verifica a tu familia.

2. Evalúa el lugar donde estás.

3. Evacúa si es necesario.

4. No ingreses a lugares dañados.

5. Revisa posibles peligros, sin exponerte.

6. Comunícate sin congestionar las líneas.

7. Mantente informado y atento a réplicas.

EL SISMO TERMINÓ. LA PREVENCIÓN CONTINÚA.

No sabemos cuándo puede ocurrir un sismo.

Pero sí podemos saber qué hacer después.

Habla hoy con tu familia, revisen su Plan Familiar de Emergencia y asegúrense de que todos sepan dónde reunirse, cómo comunicarse y qué hacer si su vivienda no es segura.

Porque no sé cuándo puede ocurrir un sismo, pero sí sé que puedo estar preparado.

¿Ya estás previniendo?

“Previniendo”, una iniciativa de Planeta y CRP Radios.