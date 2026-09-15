Números de emergencia que debes tener a la mano

En una emergencia, saber a quién llamar también puede hacer la diferencia.
Después de un sismo, incendio, accidente u otra situación de riesgo, es importante saber qué número corresponde a cada emergencia y tenerlos guardados antes de necesitarlos.
Aquí tienes los principales números que debes conocer en Perú.
105 — POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
¿Cuándo llamar?
Para solicitar atención de la Policía ante una emergencia, delito o situación que requiera intervención policial.
105
La Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú atiende las 24 horas.
116 — BOMBEROS
¿Cuándo llamar?
Ante emergencias como:
Incendios
Accidentes
Rescates
Situaciones que requieran atención del Cuerpo General de Bomberos.
116
El 116 corresponde a la Central de Emergencias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.
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106 — SAMU
¿Cuándo llamar?
El Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU) atiende emergencias médicas que requieren atención inmediata.
106
El servicio SAMU está disponible en las regiones donde se encuentra implementado.
119 — MENSAJERÍA DE VOZ DE EMERGENCIA
Este número es diferente a los anteriores.
El 119 no es para solicitar una ambulancia, policía o bomberos.
Es un servicio gratuito de mensajería de voz para emergencias que permite dejar un mensaje para que tus familiares puedan escucharlo posteriormente.
El MTC informa que el servicio está disponible las 24 horas.
PARA DEJAR UN MENSAJE
119 + 1 + número de teléfono
Puedes dejar un mensaje de voz de hasta 1 minuto.
Por ejemplo:
“Estoy bien. Estoy en mi trabajo. Voy a dirigirme al punto de encuentro que acordamos.”
PARA ESCUCHAR EL MENSAJE
119 + 2 + número de teléfono
Así tus familiares pueden escuchar el mensaje que dejaste.
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONOCER EL 119?
Después de un sismo, muchas personas pueden intentar llamar al mismo tiempo.
Esto puede generar congestión de las redes telefónicas.
Por eso, el MTC promueve el 119 como una herramienta para mantener la comunicación entre familiares durante una emergencia.
Además, INDECI recomienda considerar alternativas como mensajes de texto, internet y el servicio 119, y reservar las llamadas para comunicaciones breves y necesarias.
NO CONFUNDAS LOS NÚMEROS
- 105: Policía
- 116: Bomberos
- 106: SAMU
- 119: Mensajería de voz para emergencias
Guárdalos hoy. No esperes a necesitarlos.
Y HAY ALGO MÁS IMPORTANTE
No basta con que tú conozcas estos números.
Compártelos con tu familia y acuerden:
¿Quién será nuestro contacto familiar?
¿Dónde nos encontraremos?
¿Usaremos el 119 si no podemos comunicarnos normalmente?
¿Qué número corresponde a cada emergencia?
Especialmente si tienes niños, adultos mayores o personas que puedan necesitar ayuda, es importante que el plan familiar esté claro para todos.
GUARDA ESTA INFORMACIÓN
NÚMEROS DE EMERGENCIA
- 105 POLICÍA
- 116 BOMBEROS
- 106 SAMU
- 119 MENSAJERÍA DE VOZ
Guarda este post y compártelo con tu familia.
(Fuente: CRP)
Porque en una emergencia no queremos perder tiempo buscando un número que podríamos haber guardado hoy.
PREVENIR TAMBIÉN ES ESTAR INFORMADOS
No sabemos cuándo puede ocurrir un sismo.
Pero sí podemos saber a quién llamar, cómo comunicarnos y qué hacer ante una emergencia.
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