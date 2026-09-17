Programas internacionales: tu carrera sin fronteras empieza en ESAN University

También puedes cursar uno o dos semestres de intercambio en universidades asociadas. Foto: Difusión

ESAN University ofrece programas internacionales, dobles grados, intercambios y rutas académicas en universidades de distintos países para que sus estudiantes fortalezcan su perfil profesional con una experiencia global.

Estudiar una carrera también puede abrirte las puertas del mundo. Los programas internacionales de ESAN University te permiten sumar experiencias académicas en el extranjero, conocer nuevas culturas y desarrollar una visión global para tu futuro profesional.

Puedes acceder a más de diez opciones de doble grado internacional y obtener el bachiller de ESAN University y el de una universidad extranjera, según el programa. Las alianzas incluyen destinos como Francia, Canadá, España, Alemania, Colombia y Estados Unidos, con alternativas que pueden incorporar prácticas preprofesionales.

También puedes cursar uno o dos semestres de intercambio en universidades asociadas, participar en programas cortos de tres a cuatro semanas o postular a rutas aceleradas de bachiller y maestría, de acuerdo con tu carrera y los requisitos aplicables. ESAN University cuenta con más de 130 convenios en cuatro continentes y más de 300 estudiantes ya han vivido una experiencia de intercambio.

Atrévete a llevar tu talento más lejos y construye un perfil con perspectiva internacional. Revisa las opciones, destinos y condiciones aquí.

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