Estudia Derecho en ESAN University y transforma el futuro. (Foto: ESAN)

ESAN University cuenta con más de 130 convenios y opciones de doble grado.

¿Te imaginas usar tus ideas para resolver conflictos, defender derechos y generar cambios reales? La carrera de Derecho de ESAN University te prepara para analizar problemas legales con pensamiento crítico, comunicar argumentos con claridad y proponer soluciones efectivas.

Su plan de estudios flexible, diseñado por expertos, integra teoría y práctica con certificaciones que fortalecen tu perfil. Además, puedes especializarte en áreas como Derecho Tributario o Derecho y Tecnología, y desarrollar competencias en inteligencia artificial, ciencia de datos, innovación, emprendimiento y habilidades para el trabajo.

La formación también tiene una mirada internacional: ESAN University cuenta con más de 130 convenios y opciones de doble grado, además de cursos internacionales y profesores extranjeros. A ello se suman orientación para prácticas, asesoría para tu CV, bolsa laboral y actividades que potencian tus habilidades blandas.

Si te apasiona debatir, actuar con ética y encontrar soluciones desde distintas perspectivas, esta carrera puede ser para ti. Conoce más y da el primer paso en nuestra web.

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