¿Cómo crear una foto Polaroid con tu artista favorito? Conoce el paso a paso para usar la IA Gemini

Solo necesitas acceder a Google Gemini para recrear una foto Polaroid. Foto: Planeta

Cada vez más personas están creando sus fotos Polaroid con sus artistas favoritos y compartiéndolas en redes sociales. Te enseñamos cómo puedes hacerlo.

Imagínate tener una foto con tu artista favorito, como si realmente lo hubieras conocido. Ahora eso es posible gracias a la inteligencia artificial, y aquí te contamos cómo puedes conseguir la imagen perfecta paso a paso.

Aunque antes parecía algo imposible, la tecnología está rompiendo esas barreras que separaban a los fans de sus ídolos. Hoy, con unos simples clics, puedes recrear fotos que lucen como si fueran de una salida nocturna, un backstage de concierto o incluso de una cita soñada.

PUEDES VER: El sencillo truco de la IA de Google Gemini para convertir fotos en figuras de acción

La tendencia de las fotos Polaroid

La moda de las Polaroid con celebridades se ha vuelto viral en redes sociales. Lo mejor es que cualquiera puede intentarlo desde su celular, siempre que tenga un poco de creatividad y siga el proceso adecuado para lograr un resultado realista.

El secreto del éxito está en la herramienta que lo hace posible. Gemini 2.5 Flash crea imágenes en segundos con un realismo que sorprende hasta a fotógrafos profesionales. Y lo más atractivo: es gratis, solo necesitas iniciar sesión con una cuenta de Google.

(Foto: Instagram)

¿Cómo crear una foto polaroid con mi artista favorito?

Conseguir este efecto no exige conocimientos avanzados en edición ni el uso de programas caros. Solo necesitas ingresar a Gemini desde un navegador web con tu cuenta de Google personal. También puedes hacerlo desde tu celular, siempre que tengas instalada la aplicación. A continuación, el paso a paso:

Sube tu foto: elige una imagen en la que tu rostro se vea claro y bien iluminado y si deseas, también tu cuerpo.

elige una imagen en la que tu rostro se vea claro y bien iluminado y si deseas, también tu cuerpo. Elige a tu artista favorito: puede ser un retrato oficial, una foto de paparazzi o una imagen promocional. Lo importante es que se vea con nitidez.

puede ser un retrato oficial, una foto de paparazzi o una imagen promocional. Lo importante es que se vea con nitidez. Usa el prompt correcto , prueba con esta instrucción: “Toma una foto con una cámara Polaroid. La foto debe verse como una fotografía normal. Debe estar ligeramente desenfocada y tener una fuente de luz constante, como un flash en una habitación oscura, dispersa por toda la foto. No cambies la cara. Cambia el fondo detrás de esas dos personas con cortinas blancas. Con él/ella conmigo, mirándonos al frente como (amigos, novios, etc.)”.

, prueba con esta instrucción: “Toma una foto con una cámara Polaroid. La foto debe verse como una fotografía normal. Debe estar ligeramente desenfocada y tener una fuente de luz constante, como un flash en una habitación oscura, dispersa por toda la foto. No cambies la cara. Cambia el fondo detrás de esas dos personas con cortinas blancas. Con él/ella conmigo, mirándonos al frente como (amigos, novios, etc.)”. Crear y personalizar la imagen: Según las preferencias del usuario, Gemini es capaz de producir en segundos distintas versiones de la fotografía solicitada.

Según las preferencias del usuario, Gemini es capaz de producir en segundos distintas versiones de la fotografía solicitada. Guardar y difundir: Tras generarse la imagen, el usuario tiene la opción de descargarla y compartirla en sus redes sociales.