¿Cómo preparar a toda la familia para un sismo?

Los niños y las mascotas deben estar prevenidos ante los sismos. (Foto: CRP)

Hablar de sismos con nuestros hijos y preparar a nuestras mascotas no significa asustarlos. Significa cuidarlos.

No podemos saber cuándo ocurrirá un sismo, pero sí podemos prepararnos para saber qué hacer y ayudar a que todos los integrantes de nuestro hogar estén más seguros: grandes, pequeños y también nuestros animales de compañía.

La prevención empieza antes de que ocurra una emergencia y puede convertirse en una actividad familiar.

1. Habla del tema con tranquilidad

Los niños pueden sentir miedo, ansiedad o tener muchas preguntas cuando escuchan que hubo un temblor. Las mascotas, por su parte, pueden asustarse, esconderse o intentar escapar.

Por eso, es importante transmitir tranquilidad y explicar qué podemos hacer para mantenernos seguros.

Con los niños, evita frases que puedan generar miedo como:

“Puede ocurrir un terremoto horrible.”

“Nuestra casa podría caerse.”

En su lugar, puedes decir:

“A veces la tierra se mueve y eso se llama sismo. No podemos saber cuándo va a pasar, pero sí podemos aprender qué hacer para estar seguros.”

La idea es transmitir información y seguridad, no miedo.

2. Explica a los niños qué es un sismo

No necesitas darles una clase de geología.

Para los más pequeños, puedes decir:

“La Tierra está formada por grandes partes que se mueven muy lentamente. A veces ese movimiento hace que el suelo tiemble. A eso le llamamos sismo.”

También es importante explicarles que un sismo no ocurre porque alguien hizo algo malo, no es un castigo y nadie lo provoca con su comportamiento.

La explicación debe ser sencilla y adecuada para su edad.

3. Pregúntales qué saben y qué les preocupa

No asumas que sabes qué está pensando tu hijo.

Puedes preguntarle:

“¿Qué sabes sobre los temblores?”

“¿Has sentido alguno?”

“¿Qué crees que debemos hacer si vuelve a temblar?”

Y, sobre todo:

“¿Hay algo que te dé miedo?”

Escucharlo es tan importante como enseñarle qué hacer.

Si tiene miedo, no es necesario decirle inmediatamente “no tengas miedo”. Puedes comenzar con:

“Entiendo que te asuste. A veces los sismos pueden dar miedo.”

Y luego:

“Por eso tenemos un plan. Yo sé qué hacer y tú también vas a saber qué hacer.”

4. Adapta la prevención a su edad

Los niños pequeños no necesitan memorizar muchas instrucciones.

Para ellos, puedes enseñar tres ideas:

No corro.

Me mantengo junto a mi adulto.

Voy a mi zona segura.

Los niños más grandes pueden participar en el Plan Familiar, identificando:

La zona segura.

La ruta de evacuación.

La mochila de emergencia.

Los contactos de emergencia.

El punto de encuentro.

Quién ayuda a quién.

5. Tu mascota también es parte de la familia

Cuando ocurre un sismo, nuestras mascotas también pueden asustarse, desorientarse o intentar escapar.

Por eso, ellas también deben estar incluidas en nuestro plan de emergencia.

Antes de una emergencia, define:

¿Dónde se reunirán?

¿Por qué ruta evacuarán?

¿Quién será responsable de la mascota?

¿Dónde estará mientras ocurre el sismo?

¿Qué necesita para salir de casa?

No esperes al momento del sismo para decidirlo.

6. Identifica las zonas seguras para todos

Revisa tu hogar pensando en cada integrante de la familia.

Pregúntate:

¿Hay objetos que puedan caer?

¿Hay estantes inestables?

¿Hay macetas pesadas?

¿Hay productos peligrosos al alcance de los niños o las mascotas?

¿Existe alguna zona donde alguien pueda quedar atrapado?

Enséñales a los niños cuál es su zona segura y considera también dónde estará tu mascota.

La prevención también significa reducir los peligros dentro de nuestra casa.

7. Prepara una mochila para la familia y un kit para tu mascota

Además de tu mochila de emergencia, puedes preparar un pequeño kit para tu animal de compañía.

Para la familia:

Linterna.

Agua.

Botiquín.

Radio.

Alimentos.

Elementos que necesite cada integrante del hogar.

Para tu mascota:

Agua.

Alimento.

Recipiente para comida y agua.

Correa.

Transportadora.

Medicamentos que utilice habitualmente.

Bolsas para recoger sus necesidades.

Un objeto familiar.

Información veterinaria importante.

Identificación con tus datos de contacto.

La cantidad de agua y alimento debe adecuarse al tamaño y las necesidades del animal.

8. Asegúrate de que tu mascota esté identificada

Durante una emergencia, una mascota puede escapar y terminar lejos de casa.

Por eso, revisa que tenga una identificación actualizada con:

Nombre de la mascota.

Nombre del responsable.

Teléfono de contacto.

Si utiliza microchip, verifica que sus datos estén actualizados.

9. Practiquen juntos

La preparación puede convertirse en una actividad familiar.

Puedes decirles a los niños:

“Vamos a jugar a que está temblando. ¿Dónde tenemos que ir?”

Y dejar que ellos te muestren.

También pueden practicar cómo actuar con su mascota:

¿Dónde está su correa?

¿Dónde está su transportadora?

¿Dónde está su kit?

¿Cuál es nuestra zona segura?

Después pueden practicar cómo llegar juntos hasta el punto establecido.

La práctica debe ser tranquila y acorde con la edad de los niños. No se trata de simular una catástrofe ni de generar miedo.

10. Durante una evacuación, mantén a tu mascota bajo control

Si después del sismo debes evacuar:

Lleva a tu perro con correa.

Lleva a tu gato dentro de su transportadora.

No los dejes caminar libremente.

Una mascota asustada puede salir corriendo ante un ruido, una réplica o una multitud.

Si vives en un edificio:

Conoce la ruta de evacuación.

Identifica las escaleras.

Conoce el punto de reunión.

No uses el ascensor durante una evacuación.

11. Si tu mascota se esconde, mantén la calma

Especialmente los gatos pueden esconderse cuando sienten miedo.

Si el lugar donde se encuentra es seguro, evita sacarlo a la fuerza.

Primero:

Mantén la calma.

Háblale con tranquilidad.

Ubica dónde está.

Evalúa si el lugar es seguro.

Si existe un peligro inmediato, tendrás que actuar para llevarlo a un lugar seguro.

12. ¿Y si el sismo ocurre cuando no estás en casa?

Este escenario también debe formar parte de tu plan.

Pregúntate:

“Si no estoy en casa, ¿quién puede encargarse de mis hijos?”

Y también:

“¿Quién puede encargarse de nuestra mascota?”

Ten una persona de confianza que conozca:

Dónde está la mascota.

Dónde están los kits.

Qué come.

Qué medicamentos necesita.

Cómo contactarte.

La prevención consiste también en pensar en los escenarios que no podemos controlar.

13. Cuida lo que ven los niños en redes sociales

Después de un sismo pueden aparecer:

Videos alarmantes.

Testimonios.

Información falsa.

Audios que anuncian supuestos próximos terremotos.

Los niños pueden no tener herramientas para distinguir información verdadera de falsa.

Puedes decirles:

“No todo lo que vemos en internet es cierto. Vamos a buscar información juntos en fuentes confiables.”

Acompañarlos también es parte de la prevención.

14. Después del sismo, sigue hablando y cuidando

Después de un sismo, pregunta a tus hijos:

“¿Cómo te sentiste?”

“¿Qué fue lo que más te asustó?”

“¿Hay algo que quieras preguntarme?”

No minimices sus emociones.

También revisa a tu mascota:

¿Está herida?

¿Tiene agua?

¿Tiene alimento?

¿El lugar donde está es seguro?

¿Está identificada?

Tu mascota puede estar nerviosa o desorientada. Háblale con tranquilidad y evita castigarla por una reacción producto del miedo.

Recuerda que pueden producirse réplicas, por lo que es importante mantener a tu mascota bajo control y no regresar a estructuras que puedan ser inseguras.

Hoy puedes hacer tu Plan Familiar

Siéntense juntos y respondan:

¿Dónde está nuestra zona segura?

¿Por dónde evacuamos?

¿Dónde nos encontramos?

¿Cómo nos comunicamos?

¿Dónde está nuestra mochila?

¿Dónde está el kit de nuestra mascota?

¿Quién se encargará de ella?

¿Quién ayuda a quién?

Y después, practíquenlo juntos.

Prevenir también es cuidar a los que más queremos

Prepararnos para un sismo no significa vivir con miedo.

Significa saber que, aunque no podemos saber cuándo ocurrirá, sí podemos tomar medidas para proteger a nuestra familia.

A nuestros hijos.

A nuestros padres.

Y también a nuestros animales de compañía.

Porque la prevención empieza mucho antes de una emergencia.

No sé cuándo puede ocurrir un sismo, pero sí sé que puedo estar preparado

¿Ya estás previniendo?

“Previniendo”, una iniciativa de Radio Planeta y CRP Radios

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