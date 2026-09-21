Elecciones Regionales y Municipales 2026 este 4 de octubre: conoce dónde es tu local de votación

Conoce tu local de votación con el LINK que habilitó la ONPE. (Foto: ONPE/ Andina)

Miles de ciudadanos pueden consultar solo con su DNI cuál es su local de votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. LINK oficial AQUÍ.

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Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 ya se acercan a una fecha clave. La ONPE informó que estos comicios se realizarán el próximo domingo 4 de octubre y prepara la plataforma oficial para que los ciudadanos puedan consultar con anticipación dónde les corresponde votar. El sistema permitirá revisar datos como el local de votación y la conformación de la mesa asignada.

¿Cuál es tu local de votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó la plataforma virtual denominada "Conoce tu local de votación", donde cada persona podrá saber en qué institución le toca sufragar. El sistema ha sido diseñado para ofrecer una consulta rápida y sencilla desde cualquier dispositivo con acceso a internet.



(Foto: ONPE)

A través de esta página web, los ciudadanos podrán conocer el local asignado, el número de mesa y otros detalles clave para participar en la jornada electoral. A continuación, podrás conocer el proceso que debes realizar.

LINK: https://erm2026.onpe.gob.pe/electores-y-miembros-de-mesa/conoce-tu-local-de-votacion/

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Averigua si eres miembro de mesa

La plataforma también permitirá confirmar si una persona fue elegida como miembro de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En caso de haber sido seleccionada, podrá revisar la información relacionada con su mesa y prepararse para cumplir esta función durante la jornada electoral del 4 de octubre.

La ONPE también ha habilitado recursos y espacios de capacitación para los miembros de mesa. Según el cronograma oficial, la capacitación se desarrolla del 5 de setiembre al 3 de octubre, con jornadas presenciales programadas para el 20 y 27 de setiembre, además de material virtual disponible en ONPEduca.

¿Cuándo serán las Elecciones Regionales y Municipales 2026?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 se llevarán a cabo el domingo 4 de octubre, en una jornada que irá desde las 7:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Más de 26 millones de peruanos están llamados a participar para elegir a sus próximas autoridades regionales, provinciales y distritales.