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¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de septiembre? Conoce su origen y significado

Lunes, 21 de septiembre de 2026 11:58

Conoce por qué se regalan flores amarillas el 21 de setiembre. (Foto: Difusión)

Las flores amarillas vuelven a llenar las redes sociales este 21 de septiembre. Conoce el significado de este detalle y su relación con 'Floricienta'.

Cada 21 de septiembre, las redes sociales se llenan de flores amarillas, románticas sorpresas y mensajes dedicados a personas especiales. Esta fecha se ha convertido en una tradición para parejas, amigos y familiares que buscan expresar su cariño con un detalle lleno de significado.

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La costumbre se hizo especialmente popular en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook, donde los usuarios comparten fotografías de sus ramos, reacciones y dedicatorias. Pero detrás de esta tendencia existe una historia que nació hace más de dos décadas.

Flores amarillas el 21 de septiembre: ¿por qué se regalan y qué significan?

El origen de las flores amarillas está relacionado con 'Floricienta', la popular telenovela juvenil argentina creada por Cris Morena y estrenada en 2004. La producción, protagonizada por Florencia Bertotti, conquistó a miles de espectadores en distintos países de Latinoamérica.

Uno de los elementos más recordados de la serie fue la canción 'Flores amarillas', cuya letra habla del deseo de recibir este detalle de la persona amada. Dentro de la historia, las flores representan la ilusión, el amor y la esperanza de que llegue ese alguien especial.

(Foto: Difusión)

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Aunque 'Floricienta' se estrenó hace años, la canción y sus escenas volvieron a cobrar popularidad entre las nuevas generaciones gracias a TikTok, Instagram Reels y otros contenidos virales. Así, lo que comenzó como un elemento de una ficción terminó convirtiéndose en una tradición que se repite cada 21 de septiembre.

Actualmente, regalar flores amarillas no está limitado únicamente a las parejas. También puede ser un gesto para una amistad, un familiar o cualquier persona especial a quien se quiera demostrar cariño y afecto en esta fecha.

 

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