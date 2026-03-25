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Con energía para volver a clases: Magnesol Kids lanzó su campaña "Regreso al cole"

Miércoles, 25 de marzo de 2026 09:00

Magnesol Kids es tu mejor aliado para el regreso al cole. (Foto: Magnesol Kids)

Magnesol Kids está realizando la campaña "Regreso al cole" y está sorteando diversos premios a favor de sus clientes.

Con el inicio de clases ya en marcha, Magnesol Kids, marca de Grupo Vida Sol, impulsa su campaña “Regreso al cole”, una iniciativa que busca acompañar a los niños durante esta etapa con energía, bienestar y vitalidad en su día a día escolar.

Como parte de esta campaña, la marca viene realizando un sorteo dirigido a familias, con premios como una laptop, vales de útiles escolares y kits de productos. Para participar, solo deben adquirir Magnesol o Magnesol Kids en puntos de venta autorizados y registrar su compra a través de su WhatsApp al 936 098 933 o en sus redes sociales oficiales.

(Foto: Magnesol Kids)

Además, quienes compren en el stand ubicado en el primer piso del Real Plaza Salaverry o a través de la tienda virtual tienda.perezalbela.pe acceden a una doble oportunidad de ganar, facilitando una mayor participación y acercando los beneficios del producto a más hogares.

Con esta iniciativa, Magnesol Kids reafirma su compromiso con el bienestar infantil, promoviendo el consumo de nutrientes esenciales como el magnesio, que contribuyen a la energía y concentración, acompañando a los niños en su rendimiento y actividades escolares.

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