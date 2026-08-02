Feriados agosto 2026: ¿habrá días festivos y no laborables durante este mes?

Conoce el calendario completo de 2026. Foto: Andina

Muchas personas están pendientes de los próximos días de descanso para organizar planes y compartir momentos especiales con sus familiares y seres queridos.

En los últimos años, más peruanos han comenzado a aprovechar sus días libres para salir de la rutina y cuidar su bienestar. Los feriados son una buena ocasión para hacer escapadas cortas, compartir con la familia, disfrutar actividades recreativas o descansar en casa. Esta costumbre seguirá creciendo entre quienes buscan darle mayor valor a su tiempo libre. Conoce qué días libres hay durante el mes de agosto.

¿Cuáles son los feriados del mes de agosto?

En agosto de 2026, el Perú tendrá dos feriados nacionales. El primero será el jueves 6 de agosto y el segundo, el domingo 30 de agosto. Con estas fechas confirmadas, muchas personas podrán organizar con anticipación sus viajes, reuniones familiares o actividades de descanso.

El feriado del 6 de agosto conmemora la Batalla de Junín, ocurrida en 1824. Este enfrentamiento es considerado uno de los episodios importantes en la etapa final de la lucha por la Independencia del Perú y se aplica tanto para el sector público como para el privado.

Por otro lado, el 30 de agosto se celebra el Día de Santa Rosa de Lima, fecha reconocida como feriado nacional por el Decreto Legislativo n.° 713. Su verdadero nombre fue Isabel Flores de Oliva y es recordada como la primera santa de América, además de una de las figuras religiosas más importantes del país.



(Foto: Andina)

¿Qué pasa si trabajas en los feriados de agosto?

Si debes trabajar durante un feriado, ya sea de manera presencial o remota, la normativa contempla dos alternativas. Tu empleador puede darte otro día de descanso en compensación, sin realizar un pago adicional. En caso de que no recibas ese descanso sustitutorio, te corresponde una remuneración triple: el pago habitual por el feriado, el monto por la jornada trabajada y una sobretasa del 100 % por laborar en esa fecha.

Próximos feriados 2026

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.