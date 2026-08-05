Teletón Digital busca alcanzar S/ 9,168,510 con el apoyo de más de 60 influenciadores

La Teletón Digital nació en 2025 como una nueva forma de participación ciudadana. Foto: Difusión

La estrategia digital buscará superar el millón de soles recaudado en su primera edición y contará durante la campaña con la participación de reconocidas figuras como Ignacio Baladán, Natalia Segura “La Segura”, Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi.

La Fundación Teletón Perú inició una nueva movilización nacional con el objetivo de recaudar S/ 9,168,510, meta que permitirá continuar financiando servicios de rehabilitación integral para niñas, niños y jóvenes con discapacidad física en diferentes regiones del país.

Para contribuir al cumplimiento de esta gran meta nacional, este año regresa la Teletón Digital, una estrategia que reunirá a más de 60 influenciadores, creadores de contenido y líderes de comunidades digitales para movilizar a sus audiencias y convertir cada publicación, historia, video o transmisión en una oportunidad de solidaridad.

Como punto de partida de esta movilización, la Fundación Teletón Perú realizó un encuentro de bienvenida con sus embajadores digitales, quienes conocieron el impacto que tiene la Teletón en la vida de miles de niñas, niños y jóvenes con discapacidad física, así como el papel estratégico que tendrán sus contenidos y comunidades durante la campaña de este año.

La Teletón Digital nació en 2025 como una nueva forma de participación ciudadana. En su primera edición, más de 40 influenciadores y creadores de contenido lograron recaudar S/ 1,005,923, demostrando que las plataformas digitales pueden convertirse en una poderosa herramienta de solidaridad y transformación social.

Este año, los embajadores digitales asumirán un nuevo desafío: alcanzar S/ 1,005,924, un sol más que lo recaudado el año pasado. Este monto se sumará directamente a la meta nacional de la Fundación Teletón Perú, que asciende a S/ 9,168,510.

Como parte de esta gran movilización digital, la campaña contará con la participación de reconocidas figuras como Ignacio Baladán; su esposa, la creadora de contenido Natalia Segura, conocida como “La Segura”; Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi, entre otros destacados influenciadores y líderes digitales.

“Hace más de 40 años, la Teletón nació como un gran evento solidario televisivo. Hoy es una movilización multiplataforma, en la que lo digital y las comunidades que se construyen en estos espacios tienen un valor fundamental. Cada creador puede movilizar, inspirar y convertir a su comunidad en una fuerza capaz de transformar la vida de miles de niñas y niños”, señaló Sergio León, director ejecutivo de la Fundación Teletón Perú.

León destacó que la participación de los embajadores digitales permitirá acercar la causa a nuevas audiencias, especialmente a los jóvenes, y convertir cada publicación, transmisión, historia o video en una oportunidad para sensibilizar, convocar y movilizar a más personas.

La recaudación de la Teletón 2026 permitirá continuar financiando servicios de rehabilitación integral para niñas, niños y jóvenes con discapacidad física en diferentes regiones del país. Este año, la Fundación Teletón Perú espera superar las 180,000 atenciones a nivel nacional, ampliando el acceso a terapias y servicios especializados para más familias.

Durante el encuentro también se compartieron los principales mensajes de la campaña, herramientas para la creación de contenidos y las acciones que desarrollarán los embajadores digitales rumbo a los días centrales de la Teletón, que se realizará el 11 y 12 de septiembre.

Bajo el lema “Teletón, la hacemos todos”, los más de 60 influenciadores, creadores de contenido y líderes digitales convocados este año asumirán el compromiso de utilizar su alcance, creatividad y cercanía con sus comunidades para construir una gran movilización nacional.

Durante las próximas semanas se sumarán nuevas figuras y creadores que ayudarán a amplificar el mensaje, alcanzar la meta digital y contribuir al gran objetivo nacional de la Fundación Teletón Perú.

Todos los canales oficiales de donación se encuentran disponibles en teleton.pe.