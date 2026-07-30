Estomatología: una carrera para cuidar sonrisas y transformar vidas

En Cayetano, tu formación combina ciencia, práctica y contacto con el paciente.

En esta carrera aprenderás a prevenir, diagnosticar y tratar problemas relacionados con la salud bucodental.

Cuando pensamos en salud, a veces olvidamos algo clave: la boca también habla de cómo estamos. La salud bucal influye en cómo comemos, hablamos, sonreímos y nos relacionamos con los demás. Por eso, estudiar Estomatología es mucho más que aprender a tratar dientes: es prepararte para cuidar el bienestar de las personas desde una mirada científica, preventiva y humana.

En esta carrera aprenderás a prevenir, diagnosticar y tratar problemas relacionados con la salud bucodental. Pero también aprenderás a educar y acompañar a tus pacientes para que desarrollen hábitos más saludables. Porque una buena atención no solo mejora una sonrisa: también puede cambiar la calidad de vida de una persona.

En Cayetano, tu formación combina ciencia, práctica y contacto con el paciente. Desde los primeros ciclos, construirás una base sólida en salud, prevención, diagnóstico y atención clínica. Además, contarás con espacios de práctica progresiva, un laboratorio de simulación en realidad virtual y un internado desde quinto año, donde podrás fortalecer tus habilidades en escenarios reales.

Al egresar, podrás desarrollarte en consultorios, clínicas dentales, hospitales, centros de salud, investigación, docencia, trabajo comunitario o incluso abrir tu propio consultorio. Si te imaginas usando la ciencia para cuidar sonrisas y mejorar vidas, Estomatología en Cayetano puede ser el lugar donde empiece tu camino. Haz clic aquí: https://tr.ee/DUAE22

| Contenido patrocinado por Universidad Peruana Cayetano Heredia.