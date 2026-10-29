CTS de noviembre 2026 en Perú: ¿cuándo depositan, cuánto te corresponde y hasta cuándo puedes retirar tu dinero?

Para calcular la CTS, se toma en cuenta la remuneración vigente al 31 de octubre. Foto: Andina

Los empleadores tienen la obligación de realizar el depósito de la CTS hasta el plazo establecido de acuerdo con la normativa vigente.

La Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) es uno de los beneficios laborales más importantes para los trabajadores del sector privado en el Perú. Este dinero funciona como un fondo de respaldo económico que permite a los empleados contar con recursos para afrontar sus gastos y mantener su estabilidad financiera en caso de perder su empleo o finalizar su relación laboral.

Para recibir el depósito de la CTS de noviembre de 2026, los trabajadores deben cumplir con determinados requisitos establecidos por la legislación peruana. Entre ellos, pertenecer al régimen laboral de la actividad privada, mantener un vínculo laboral vigente al 31 de octubre, cumplir una jornada mínima promedio de cuatro horas diarias y haber trabajado al menos un mes completo durante el semestre correspondiente.

¿Cuándo depositan la CTS de noviembre 2026?

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que las empresas pertenecientes al régimen laboral general tendrán como fecha límite el lunes 16 de noviembre de 2026 para realizar el depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Este pago corresponde al periodo comprendido entre mayo y octubre de 2026 y debe efectuarse a los trabajadores que cumplan con los requisitos establecidos por ley.

Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal de la CCL, explicó que el plazo para depositar la CTS se extenderá un día debido a que la fecha habitual coincide con un día no laborable. “Si bien la CTS debe depositarse dentro de los primeros 15 días naturales de noviembre, este año el 15 de Noviembre cae domingo. Por ello, el plazo se traslada al siguiente día hábil, es decir, lunes 16 de Noviembre”, señaló el especialista.



(Foto: Andina)

¿Cómo se calcula la CTS de noviembre 2026?

Para calcular el depósito de la CTS de noviembre de 2026, se toma como referencia la remuneración computable correspondiente a octubre, a la que se suma un sexto de la gratificación recibida en julio y otros conceptos remunerativos que correspondan según la ley. El monto final también dependerá del tiempo que haya trabajado el empleado durante el semestre comprendido entre mayo y octubre.

Por ejemplo, si un trabajador recibe un sueldo mensual de S/ 2,000, obtuvo una gratificación de S/ 2,000 en julio y laboró durante los seis meses completos, su remuneración computable sería de S/ 2,333.33. Para calcular la CTS, este monto se divide entre 12 y se multiplica por los seis meses trabajados. De esta manera, el depósito aproximado que le correspondería sería de S/ 1,166.67, siempre que no existan otros conceptos que deban incluirse en el cálculo.

¿Hasta cuándo puedes retirar la CTS de noviembre 2026?

De manera extraordinaria, la Ley N.° 32322 autoriza a los trabajadores peruanos a retirar hasta el 100 % de sus fondos de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) hasta el 31 de diciembre de 2026, incluso si mantienen una relación laboral vigente. Sin embargo, esta medida no libera a las empresas de su responsabilidad de realizar los depósitos correspondientes dentro de los plazos establecidos por ley.