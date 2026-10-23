¿El Gobierno peruano declaró feriados por la visita del papa León XIV? Esto debes saber

El Gobierno de Keiko Fujimori declaró días no laborables compensables por la visita del Papa. (Foto: ¡HOLA!)

La visita del Papa León ha generado que el Estado establezca medidas a favor de la ciudadanía. Conoce aquí todos los detalles.

El Gobierno de Keiko Fujimori declaró días no laborables compensables para los trabajadores de los sectores público y privado en Lima, Callao y seis regiones del país, debido a la próxima visita del Papa León XIV al Perú. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 020-2026-TR, publicado en el diario El Peruano.

¿Hay feriados por la llegada del Papa León al Perú?

Es importante aclarar que no se trata de feriados, sino de días no laborables en los que las horas dejadas de trabajar deberán recuperarse posteriormente. Por ello, los trabajadores deberán cumplir con la compensación correspondiente, según las condiciones establecidas para cada sector.

En Lima y Callao, la medida se aplicará el 11 y 12 de noviembre, desde la 1:00 p. m. hasta la medianoche, y durante todo el 16 de noviembre. En Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura, los días no laborables serán el 13 y 14 de noviembre para ambos sectores.

En Cusco y Ucayali, el 15 de noviembre será día no laborable únicamente para los trabajadores del sector privado. En estos casos, las empresas podrán acogerse a la medida previo acuerdo entre empleadores y trabajadores. Si no llegan a un consenso, el empleador decidirá cómo se aplicará la disposición y de qué manera se recuperarán las horas pendientes.

Para los trabajadores del sector público, las horas no laboradas deberán recuperarse dentro de los diez días inmediatos posteriores o en la fecha que establezca el titular de cada entidad, de acuerdo con sus necesidades. Así, el descanso no será gratuito, pues las horas deberán compensarse posteriormente.

El decreto precisa que estos días no laborables compensables serán considerados días hábiles para fines tributarios. La medida busca facilitar las actividades previstas durante la visita del Papa León XIV, pero es importante que los trabajadores tengan presente que estos días no equivalen a feriados y están sujetos a compensación.