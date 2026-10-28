¿El lunes 2 de noviembre será feriado o día no laborable en Perú? Conoce lo que dice El Peruano

Cada 2 de noviembre se recuerda el Día de los Fieles Difuntos. Foto: Andina

Los peruanos están expectantes por los feriados que se aproximan. Ante ello, también desean saber si el lunes 2 de noviembre será considerado feriado o día no laborable.

A pocos días de celebrarse el Día de Todos los Santos, este domingo 1 de noviembre, muchos trabajadores peruanos se preguntan si el lunes 2 de noviembre será feriado o día no laborable en el país. Ante esta duda, es importante conocer qué establece el calendario oficial de feriados y las disposiciones publicadas en el diario El Peruano para saber si habrá un día adicional de descanso o si las actividades laborales continuarán con normalidad.

¿Será feriado o día laborable este 2 de noviembre?

De acuerdo con el calendario oficial de feriados en Perú, el domingo 1 de noviembre de 2026 es feriado nacional por el Día de Todos los Santos. Sin embargo, el lunes 2 de noviembre no está considerado como feriado ni día no laborable, por lo que los trabajadores del sector público y privado deberán cumplir con sus actividades habituales.

Asimismo, es importante aclarar que el descanso del domingo 1 de noviembre no se trasladará automáticamente al lunes 2. Para que esta fecha sea declarada día no laborable, el Gobierno tendría que aprobar una disposición oficial. Por el momento, no se ha establecido un descanso general adicional para esa jornada.



(Foto: Andina)

¿Qué se celebra el 1 de noviembre?

Cada 1 de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos, una fecha religiosa dedicada a recordar y rendir homenaje a todos los santos de la Iglesia católica, incluidos aquellos que no tienen un día específico de celebración. En el Perú, esta fecha está reconocida como feriado nacional, por lo que los trabajadores del sector público y privado tienen derecho a un descanso remunerado, de acuerdo con lo establecido por la legislación laboral vigente.

¿Qué se celebra el 2 de noviembre?

Cada 2 de noviembre se recuerda el Día de los Fieles Difuntos, una celebración de la Iglesia católica dedicada a honrar la memoria de quienes han fallecido. En el Perú, muchas familias acostumbran a visitar los cementerios para llevar flores, encender velas y rezar por sus seres queridos. Además, algunas personas asisten a misas especiales, mientras que en distintas regiones del país se realizan actividades y tradiciones que buscan mantener vivo el recuerdo de quienes ya partieron.