¿Por qué habrá días sin sombra en Perú y cuándo ocurrirá?

El día sin sombra es también llamado 'paso cenital del Sol'. Foto: Andina

Durante tres días consecutivos los peruanos podrán observar este llamativo fenómeno astronómico.

Según informó José Mesía a Andina Noticias, especialista en Meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Lima Metropolitana será escenario de los llamados 'días sin sombra', un fenómeno que ocurre cuando los rayos del Sol caen de manera perpendicular sobre las personas y los objetos, provocando que sus sombras se reduzcan considerablemente durante unos minutos.

¿Qué son los días sin sombra?

El día sin sombra, también llamado 'paso cenital del Sol', es un curioso fenómeno astronómico que ocurre cuando el Sol se ubica justo sobre una determinada localidad, alcanzando su punto más alto en el cielo. En ese momento, sus rayos llegan de forma vertical a la superficie terrestre, haciendo que las personas y los objetos prácticamente dejen de proyectar sombras hacia los lados.

Sin embargo, esto no significa que las sombras desaparezcan durante todo el día. Este particular efecto solo puede observarse durante unos minutos, cerca del mediodía, cuando el Sol alcanza la posición exacta. Después de ese breve periodo, las sombras vuelven a hacerse visibles conforme el astro continúa su recorrido aparente por el cielo.

Por su parte, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) señaló que este fenómeno se presenta dos veces al año en las localidades del territorio peruano donde el Sol pasa por el cénit. Durante estos eventos, el llamado 'astro rey' se posiciona directamente sobre la zona y sus rayos caen de manera perpendicular, generando la curiosa sensación de que las sombras han desaparecido.



(Foto: Andina)

¿Cuándo ocurrirá el fenómeno de los días sin sombra en Lima?

Lima y Callao serán escenario de un curioso fenómeno astronómico los días 23, 24 y 25 de octubre, cuando las sombras prácticamente desaparecerán durante algunos minutos. Este evento, conocido como 'días sin sombra', ocurrirá cerca del mediodía, cuando el Sol se ubique en una posición cenital y sus rayos caigan de manera vertical sobre la superficie. Como resultado, las personas, los edificios, los animales y otros objetos dejarán de proyectar sombras hacia los costados.

De acuerdo con Asismet, página especializada en fenómenos astronómicos, sismológicos y meteorológicos, este evento podrá observarse en Lima Metropolitana y Callao entre las 11:50 y las 11:52 a. m. Sin embargo, el horario podría variar ligeramente dependiendo de la ubicación exacta desde donde se observe este particular fenómeno solar.

A través de su cuenta oficial de X, Asismet anunció: “Lima y Callao vivirán sus días sin sombras. Este 23, 24 y 25 de octubre, entre las 11:50 y 11:52 a.m ocurrirá el mediodía sin sombra”. Además, explicó que los rayos del Sol llegarán de forma vertical a la superficie y recomendó a la población mantenerse hidratada y utilizar protección solar debido a la exposición a los rayos ultravioleta (UV).