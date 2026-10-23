Enfermería en Cayetano: ¿dónde puedes trabajar al terminar la carrera?

Al terminar la carrera, puedes trabajar en clínicas, centros de salud, colegios, empresas y comunidades. (Foto: Difusión)

La labor de enfermería no comienza ni termina en una emergencia.

Cuando piensas en Enfermería, probablemente imaginas un hospital. Pero esa es solo una de las posibilidades. Al terminar la carrera, puedes trabajar en clínicas, centros de salud, colegios, empresas y comunidades, además de encontrar oportunidades en atención domiciliaria, investigación y gestión de servicios de salud.

En un hospital, podrías atender a un paciente que necesita ayuda inmediata. En una campaña de vacunación, contribuir a proteger a cientos de familias. Son escenarios distintos, pero tienen algo en común: necesitan profesionales preparados para actuar cuando más importa.

Y fuera del hospital, las oportunidades continúan. Puedes promover hábitos saludables en colegios, prevenir riesgos laborales en empresas o acompañar la recuperación de personas en sus hogares. Porque tu lugar de trabajo puede cambiar, pero la importancia de saber cuidar, no.

¿Cómo te prepara Cayetano para estos desafíos?

En Cayetano, puedes desarrollar tus habilidades en el Centro Interdisciplinario de Simulación Avanzada, uno de los más grandes de Latinoamérica, que cuenta con 75 ambientes donde entrenas para responder ante situaciones cercanas a la realidad.

Además, desde el segundo año, realizas prácticas en colegios, municipalidades y centros de salud. En el último año, puedes acceder a plazas remuneradas de internado en centros asistenciales privados, según el orden de mérito. Porque cuando alguien necesite de ti, no bastará con querer ayudar: tendrás que saber cómo hacerlo. ¿Te gustaría prepararte para cuidar dentro y fuera de un hospital? Conoce la carrera de Enfermería en Cayetano.

Contenido patrocinado por Universidad Peruana Cayetano Heredia