En Vivo

5:00pm - 8:00pm
'After'
escuchar en vivo

Search

¿Cuáles son las ramas de la fisioterapia y dónde puedes trabajar?

Miércoles, 21 de octubre de 2026, 15:31

Estudiar la carrera de Terapia Física y Rehabilitación permite explorar diferentes campos profesionales. (Foto: Difusión)

La fisioterapia ofrece especialidades que van desde la rehabilitación deportiva hasta la atención neurológica y pediátrica. Conoce las áreas en las que puedes desarrollarte al estudiar Terapia Física y Rehabilitación.

La fisioterapia va más allá de recuperar lesiones: busca mejorar la movilidad, funcionalidad e independencia de las personas en distintas etapas de su vida. Por ello, estudiar la carrera de Terapia Física y Rehabilitación permite explorar diferentes campos profesionales vinculados al cuidado de la salud.

Entre sus principales especialidades está la fisioterapia traumatológica y musculoesquelética, enfocada en lesiones y problemas de espalda. La fisioterapia deportiva, por su parte, ayuda a prevenir y rehabilitar lesiones para favorecer el rendimiento físico de deportistas y personas activas.

La fisioterapia neurológica trabaja con personas que presentan condiciones como accidentes cerebrovasculares o lesiones medulares, ayudándolas a recuperar funciones motoras. La fisioterapia pediátrica se centra en niños con dificultades en su desarrollo motor o condiciones congénitas, acompañando también a sus familias.

¿Cómo saber qué área elegir? Los intereses personales y las experiencias prácticas durante la carrera pueden ayudarte a descubrirlo. La comunicación, la paciencia y la capacidad de análisis son habilidades importantes para trabajar con distintos pacientes y acompañar sus procesos de recuperación.

En Cayetano, la carrera de Terapia Física y Rehabilitación promueve una formación integral y basada en evidencia, que permite comprender las necesidades de los pacientes y explorar distintas posibilidades profesionales. Conocer estas especialidades es un primer paso para proyectar tu futuro en una profesión que contribuye directamente a mejorar la calidad de vida.

Conoce más sobre la carrera de Terapia Física y Rehabilitación en Cayetano: https://bit.ly/4jxBllW

#ContenidoPatrocinado por Cayetano. 

Compartir

Más de Actualidad

Programación

  • 'After'

    5:00pm - 8:00pm

    ¡'After', la mejor forma de terminar tu día! Después del colegio, la universidad o el trabajo, 'After' te acompaña con la mejor música en inglés y las noticias más importantes de tus artistas favoritos. ¡Engánchate y disfruta del soundtrack perfecto para tu tarde! De lunes a viernes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

  • Música Continuada

    8:00pm - Media noche

  • Música Continuada

    Media noche - 6:00am

Lo último

Síguenos en...

¿Ya nos escuchas a través de Oigo?

Descarga la última versión y disfruta de todo el contenido de CRP Radios