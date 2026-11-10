Paco Bazán, 'Puchungo' Yáñez, Diego Chávez y 'Caramelo' Zegarra llegan con 'Después de la pichanga': ¡Se juntaron los bravos!

'Después de la pinchanga' se transmitirá todos los lunes, miércoles y viernes, de 1:30 a 3:00 p. m. Foto: CRP

Paco Bazán, 'Puchungo' Yáñez, Diego Chávez y 'Caramelo' Zegarra llegan al streaming con 'Después de la pichanga', un programa cargado de fútbol, humor y anécdotas de vestuario.

¡Se armó el junte! Paco Bazán, 'Puchungo' Yáñez, Diego Chávez y 'Caramelo' Zegarra sorprendieron al anunciar su nuevo programa de streaming, 'Después de la pichanga', una propuesta que promete combinar fútbol, humor y divertidas anécdotas de vestuario. Los cuatro personajes se unen en este nuevo proyecto para compartir sus experiencias y entretener a los fanáticos del deporte.

El nuevo espacio reunirá a figuras con diferentes historias vinculadas al mundo deportivo, quienes buscarán conectar con el público a través de conversaciones entretenidas y momentos llenos de humor. Desde experiencias dentro de la cancha hasta situaciones que ocurren fuera de ella, los conductores tendrán la oportunidad de contar esas historias que pocas veces se conocen.

¿Cuándo y dónde ver 'Después de la pichanga'?

'Después de la pichanga' se transmitirá todos los lunes, miércoles y viernes, de 1:30 a 3:00 p. m., a través del canal de YouTube de LINKEADOS (@linkeados). De esta manera, los seguidores podrán disfrutar de una nueva alternativa de entretenimiento deportivo durante las tardes, con tres emisiones semanales.

Uno de los principales atractivos del programa será la participación de Paco Bazán, exarquero y conductor de televisión, junto a 'Puchungo' Yáñez, exfutbolista conocido por su carisma. A ellos se suman Diego Chávez y Omar 'Caramelo' Zegarra, quienes aportarán sus propias experiencias y personalidades a este nuevo formato digital.



(Foto: CRP)

'Después de la pichanga': fútbol, humor y anécdotas

Bajo el lema "Fútbol, barrio y anécdotas de vestuario", el programa buscará mostrar el lado más divertido y cercano de sus protagonistas. La propuesta apunta a reunir historias del deporte, conversaciones espontáneas y recuerdos de sus trayectorias, con un estilo relajado que conecte tanto con los amantes del fútbol como con quienes disfrutan del entretenimiento en streaming.

Con este nuevo proyecto, Paco Bazán, 'Puchungo' Yáñez, Diego Chávez y 'Caramelo' Zegarra se preparan para conquistar al público digital con una combinación de deporte y diversión. 'Después de la pichanga' promete convertirse en un espacio para quienes disfrutan de las anécdotas futboleras, las bromas entre amigos y las conversaciones que continúan mucho después de que termina el partido.