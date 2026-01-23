Economía y Negocios Internacionales: Una carrera sin fronteras para un mercado laboral global

Economía y Negocios Internacionales es una carrera sin fronteras para un mercado laboral global. (Foto: ESAN)

La carrera de Economía y Negocios Internacionales de ESAN University es una de las opciones con mayor demanda en el mercado laboral.

Vivimos en un mundo donde las fronteras comerciales se han desdibujado. Hoy, las empresas no compiten localmente, sino globalmente. En este contexto, la carrera de Economía y Negocios Internacionales de ESAN University se posiciona como una de las opciones con mayor proyección y demanda en el mercado laboral actual.

¿Por qué elegir esta carrera hoy? La globalización exige profesionales capaces de entender no solo los números, sino las culturas y las dinámicas internacionales. Estudiar Economía y Negocios Internacionales en ESAN University te prepara para:

Liderar en un entorno incierto: Analizar tendencias económicas mundiales para tomar decisiones estratégicas. Internacionalización real: Acceder a oportunidades de intercambio y doble grado gracias a los convenios globales de ESAN University, enriqueciendo tu perfil profesional antes de egresar. Alta Empleabilidad: Desde corporaciones multinacionales hasta organismos internacionales y startups de exportación; el campo de acción es vasto y dinámico.

El perfil que buscan las empresas. Los reclutadores actuales buscan talentos con visión estratégica y capacidad de adaptación. La malla curricular de ESAN University está diseñada para potenciar esas habilidades, conectándote desde los primeros ciclos con la realidad de los negocios mundiales.

(Foto: ESAN)

Vive la experiencia en el Open Day. ¿Quieres saber más? Acompáñanos este viernes 30 de enero en nuestro "Café con propósito", una actividad exclusiva del Open Day donde podrás conversar con expertos y resolver tus dudas sobre el impacto real de esta carrera.

Si te ves cerrando tratos en otros continentes o analizando el impacto de los mercados globales, esta es tu oportunidad

Conoce nuestro plan de estudios y agenda tu visita en: https://www.ue.edu.pe/pregrado/eventos/openday

Contenido Patrocinado por Universidad ESAN.