¿Perdiste tu DNI días antes de las Elecciones 2026? Esto debes hacer

Jóvenes de 18 años a más podrán votar con el DNI amarillo vencido. Foto: Andina

Si pierdes tu DNI o eres víctima de robo, debes saber qué hacer a pocos días de las elecciones. Te lo explicamos.

El domingo 12 de abril se desarrollarán las Elecciones Generales 2026, una fecha importante en la que los ciudadanos deberán acudir a votar para elegir al próximo presidente del Perú, así como a los representantes de la Cámara de Diputados, el Senado y el Parlamento Andino.

Ante este proceso, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que las personas podrán sufragar incluso si su DNI está vencido. Esta medida solo aplicará para garantizar el cumplimiento del deber cívico, por lo que luego deberán realizar el trámite de renovación del documento.

¿Qué tengo que hacer si pierdo mi DNI antes de las elecciones?

Jorge Puch Pardo, subdirector de Vínculos y Archivo de Reniec, explicó qué hacer en caso de pérdida o robo del DNI para no tener problemas al momento de votar. “Lo recomendable es presentar una denuncia policial. Esta va a garantizar la seguridad de que ese documento se ha extraviado, se ha perdido o, en este caso, puede haber sido robado”, indicó el funcionario a Infobae.

Asimismo, señaló que esta denuncia es fundamental porque sirve como respaldo para cualquier trámite posterior y protege al ciudadano frente a un posible uso indebido de su identidad. Además, puede presentarse ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como justificación en caso de no asistir a votar.

Finalmente, el funcionario reiteró la importancia de hacer la denuncia y guardar el comprobante, ya que este documento será indispensable. De esta manera, el JNE podrá evaluar correctamente las solicitudes de dispensa que presenten los ciudadanos con la documentación respectiva.



(Foto: Andina Noticias)

Jóvenes de 18 años a más podrán votar con el DNI amarillo vencido

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que los jóvenes que ya cumplieron 18 años y aún cuentan con el DNI amarillo podrán participar en las Elecciones Generales 2026 usando ese mismo documento el próximo 12 de abril.