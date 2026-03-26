Jueves 2 y viernes 3 de abril: ¿cuánto te deben pagar si trabajas estos feriados de Semana Santa?

La Semana Santa es una las festividades religiosas más importantes del mundo. Foto: Andina

Jueves y Viernes Santo, son feriados nacionales por Semana Santa, si trabajas estos días, debes saber cuánto te corresponder recibir.

El 2 y 3 de abril, Jueves y Viernes Santo, son feriados nacionales por Semana Santa. Si los trabajadores laboran esos días sin recibir un descanso compensatorio, tienen derecho a un pago adicional. Esta norma también aplica para quienes hacen teletrabajo o trabajo remoto.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) recordó que, según el artículo 6 del Decreto Legislativo N.º 713 - Ley de Descansos Remunerados, estos días son feriados nacionales no laborables para empleados del sector público y privado. Esto significa que los trabajadores deberían gozar de un descanso obligatorio.

¿Cuánto deben pagarte si trabajas Jueves y Viernes Santo?

Para los trabajadores del sector privado que laboren el Jueves o Viernes Santo sin descanso sustitutorio, se establece un pago triple: el salario del feriado más una sobretasa del 100% por trabajar en esos días. Esta medida también cubre a quienes realizan sus funciones desde casa, bajo la modalidad de teletrabajo.

Por ejemplo, si un trabajador gana S/ 1,500 al mes (equivalente a S/ 50 diarios) y trabaja ambos días feriados sin descanso compensatorio, recibirá S/ 150 por cada día, sumando un total de S/ 300 adicionales. Esto garantiza que los feriados no pasen desapercibidos para quienes cumplen sus labores.

Es importante recordar que si el descanso semanal del trabajador coincide con Jueves o Viernes Santo, solo se paga la remuneración correspondiente al descanso habitual, sin monto adicional. Tampoco se considera trabajado en feriado si el turno inicia en un día laborable y termina en un día feriado.



(Foto: Andina Noticias)

¿Cuáles son los feriados oficiales de 2025?

Desde 2024 hay cuatro nuevos feriados nacionales. Por ello, en la actualidad, hay un total de 16 días de descanso obligatorio. Estos son los que habrá en 2026:

Jueves 2 de abril: Jueves Santo.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.