Semana Santa 2026: así funcionarán el Metropolitano y corredores durante los feriados 2 y 3 de abril

Si te toca trabajar, planeas visitar iglesias o salir a pasear este jueves 2 y viernes 3 de abril, entonces debes saber los horarios de los servicios de transporte.
Durante Semana Santa, miles de familias salen de casa para participar en actividades religiosas o disfrutar de un descanso. Por ello, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) dio a conocer los horarios especiales del transporte público en Lima y Callao para facilitar los traslados durante estos días.
Horarios del Metropolitano
- Servicios regulares (A, B y C): operarán desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.
- Servicios expresos: Expreso 1 de 6:00 a.m. a 9:00 p.m. y Expreso 5 de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.
- Alimentadores: funcionarán hasta las 11:00 p.m.
- Servicio Lechucero: mantendrá su horario habitual de viernes y sábado, de 11:30 p.m. a 4:00 a.m.
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Horarios de corredores y transporte regular
- Corredores complementarios: todas sus rutas operarán desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.
- Transporte convencional (cústers y buses autorizados): circularán desde las 4:30 a.m. hasta la medianoche, sujeto a la afluencia de pasajeros
- Aerodirecto: el servicio hacia el aeropuerto no tendrá cambios en sus rutas ni horarios
(Foto: Andina)
Horarios del Metro de Lima
Línea 1: funcionará de 5:30 a.m. a 10:00 p.m.
- Jueves 2 de abril: trenes cada 5 a 10 minutos
- Viernes 3 de abril: trenes cada 7.5 a 15 minutos
Línea 2: no presentará variaciones y operará en su horario habitual, de 6:00 a.m. a 11:00 p.m.
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El transporte funcionará con normalidad los días 4 y 5 de abril
Para el sábado 4 y domingo 5 de abril, todos los sistemas de transporte volverán a operar con sus rutas y horarios habituales de fin de semana. En ese sentido, la ATU recomienda a los usuarios utilizar únicamente servicios formales para evitar inconvenientes y así garantizar un traslado seguro durante las celebraciones de Semana Santa.
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