Feriados en Perú abril 2026: conoce si habrá días festivos durante este mes

Un feriado es un día de descanso obligatorio en el que la mayoría de personas no trabaja. Foto: Andina Noticias

A continuación, conoce cuáles son los días de descanso que tendrá el cuarto mes del año, abril.

Los feriados son mucho más que simples fechas en el calendario, ya que representan una pausa necesaria en medio de la rutina diaria. Estos días permiten desconectarse del trabajo, recargar energías y dedicar tiempo a actividades personales que muchas veces se dejan de lado.

Además, son una excelente oportunidad para compartir con la familia o amigos, fortalecer vínculos y disfrutar de momentos que aportan bienestar emocional. También invitan a la reflexión y al descanso, aspectos clave para mantener un equilibrio entre la vida laboral y personal.

¿Cuáles son los feriados de abril 2026?

Por otro lado, los feriados cumplen un rol importante en la preservación de la identidad cultural, ya que suelen estar ligados a celebraciones tradicionales o hechos históricos relevantes. Estas fechas permiten recordar costumbres, creencias y valores que forman parte de la historia de cada país.

En el caso de abril de 2026, destacan dos feriados nacionales relacionados con la Semana Santa. El Jueves Santo, el 2 de abril, y el Viernes Santo, el 3 de abril, son días especialmente significativos para la comunidad católica, marcados por actividades religiosas y momentos de recogimiento.

Durante estos días, muchas personas aprovechan para viajar o participar en distintas tradiciones, ya que se suman al fin de semana habitual. Cabe señalar que estos feriados están respaldados por la ley, específicamente en el artículo 6 del Decreto Legislativo N.° 713, que regula los descansos remunerados en el país.



(Foto: Andina)

¿Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable?

La principal diferencia está en el pago y en si el descanso es obligatorio. El feriado es un día libre establecido por ley que rige tanto para trabajadores del sector público como privado. Si una persona labora en esa fecha, tiene derecho a una remuneración adicional —que puede ser hasta el triple si no recibe descanso sustitutorio— o a un día de descanso compensatorio. Se trata de un beneficio irrenunciable que busca conmemorar fechas importantes sin afectar el ingreso del trabajador.

En cambio, el día no laborable suele ser dispuesto por el Gobierno mediante un decreto y funciona como un descanso que luego debe recuperarse. Es obligatorio para el sector público, mientras que en el privado depende de un acuerdo entre ambas partes. La clave está en que las horas no trabajadas se compensan después, y si se decide trabajar ese día, no hay pago adicional ni bonificaciones, ya que se considera una jornada común.