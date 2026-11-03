El Gobierno entregará bonos de S/300 y S/350 en Perú: ¿quiénes podrán recibir este beneficio económico?

Los beneficiarios deberán cumplir ciertos requisitos establecidos en la norma. Foto: Andina

Frente a los posibles efectos del Fenómeno El Niño, el Gobierno tiene previsto entregar bonos. Conoce todos los detalles.

El Congreso de la República remitió al Gobierno la ley de crédito suplementario, que incluye importantes beneficios económicos para miles de peruanos. Entre las principales medidas destaca la entrega de un bono extraordinario de S/300 para trabajadores del sector Educación y un apoyo económico de S/350 para los beneficiarios del programa Pensión 65. Sin embargo, la norma todavía está pendiente de su promulgación y publicación en el diario oficial El Peruano.

Además de estos beneficios, la propuesta contempla una ampliación del presupuesto público de S/8.228 millones para este 2026. Este dinero estará destinado a fortalecer la seguridad ciudadana, mejorar los servicios de salud, desarrollar obras de infraestructura y financiar acciones de prevención frente a los posibles efectos del fenómeno El Niño 2026-2027, entre otras necesidades del país.

¿Quiénes recibirán el pago extraordinario de S/350 y cuándo?

La subvención adicional estaría destinada a los adultos mayores que viven en situación de pobreza extrema y que actualmente figuran como usuarios de Pensión 65. De aprobarse la propuesta, el beneficio sería excepcional y se entregaría por única vez, sin modificar de manera permanente el monto habitual del programa.

El crédito suplementario solicitado por el Ejecutivo supera los S/8,228 millones y contempla recursos para distintos sectores, incluidos los programas sociales, los servicios públicos y las acciones de prevención y atención frente a los posibles efectos del Fenómeno El Niño.

El desembolso adicional está previsto para el periodo noviembre-diciembre de 2026. De acuerdo con el cronograma regular del programa, el pago correspondiente a ese padrón comenzará el 30 de noviembre de 2026, mientras que una segunda fecha está programada para el 8 de enero de 2027. La entrega del monto extraordinario dependerá de la aprobación de la medida.



(Foto: Andina)

¿Qué trabajadores recibirán el pago de S/300?

El documento también establece la entrega de un bono extraordinario de S/300 para los trabajadores administrativos del sector Educación que pertenecen al régimen laboral del Decreto Legislativo 276. Este beneficio económico está dirigido al personal de las direcciones regionales de Educación, las unidades de gestión educativa local (UGEL), los colegios públicos de educación básica y técnico-productiva, así como de determinados institutos y escuelas de educación superior públicas.

Según la norma, este pago especial tiene como objetivo reconocer el trabajo y compromiso del personal administrativo durante el año escolar 2026. Además, busca valorar su esfuerzo frente a las dificultades ocasionadas por las condiciones climáticas relacionadas con el fenómeno El Niño. El documento señala que se trata de una "medida focalizada para asegurar y garantizar la culminación del año escolar y académico 2026, y reconocer el esfuerzo frente a las acciones climatológicas que vive el país por el Fenómeno El Niño".

Para recibir el bono de S/300, los trabajadores deberán cumplir ciertos requisitos establecidos en la norma. Entre ellos, estar registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) hasta el 31 de agosto de 2026 y mantener una relación laboral vigente cuando la ley entre en vigor. De esta manera, el beneficio estará destinado únicamente al personal que cumpla con las condiciones señaladas en el documento.