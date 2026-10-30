Noviembre 2026: ¿habrá feriados y días no laborables durante este mes?

El calendario de noviembre de 2026 incluye fechas importantes que los trabajadores peruanos. Foto: Andina

A continuación, conoce cuáles son los días de descanso que tendrá el penúltimo mes del año, noviembre.

En el Perú, los feriados son una excelente oportunidad para dejar de lado la rutina laboral y disfrutar de un merecido descanso. Durante el 2026, muchos trabajadores y familias buscan aprovechar estas fechas para realizar viajes, compartir momentos especiales con sus seres queridos o simplemente relajarse en casa. Por ello, conocer el calendario de feriados y días no laborables permite organizar mejor el tiempo libre.

Los feriados en el Perú se establecen para recordar acontecimientos históricos, celebrar fechas importantes y conmemorar festividades religiosas. Durante estas jornadas, muchos trabajadores tienen derecho a descansar, mientras que algunas empresas e instituciones suspenden sus actividades. Además, existen días no laborables que pueden ser establecidos por el Gobierno y que cuentan con condiciones diferentes a las de los feriados nacionales.

¿Qué feriados y días no laborables hay en noviembre?

El calendario de noviembre de 2026 incluye fechas importantes que los trabajadores peruanos deben conocer para planificar sus días de descanso, viajes o reuniones familiares. Según el Decreto Legislativo N.º 713, que regula los feriados nacionales, el 1 de noviembre se celebra el 'Día de Todos los Santos', una fecha reconocida como feriado en todo el Perú y que permitirá a miles de ciudadanos disfrutar de un día libre.

Sin embargo, este no sería el único día de descanso durante noviembre de 2026. El Gobierno también dispuso días no laborables compensables en algunas regiones del país con motivo de la visita del papa León XIV al Perú. Esta medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 020-2026-TR, por lo que el calendario de noviembre contempla las siguientes fechas que los trabajadores deberán tener en cuenta:

En Lima y el Callao

Miércoles 11 de noviembre: descanso desde la 1:00 p. m. hasta la medianoche.

Jueves 12 de noviembre: descanso desde la 1:00 p. m. hasta la medianoche.

Lunes 16 de noviembre: jornada completa no laborable.

En Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura

Viernes 13 de noviembre: jornada completa no laborable.

Sábado 14 de noviembre: jornada completa no laborable.

En Cusco y Ucayali

Domingo 15 de noviembre: día no laborable para el sector privado.



(Foto: Andina)

¿Por qué son diferentes el día feriado y día no laborable?

Un feriado y un día no laborable tienen diferencias importantes. Un feriado es una fecha festiva en la que tanto empleados públicos como privados están exentos de trabajar, y los estudiantes no tienen clases.

En cambio, un día no laborable es una medida temporal decretada por el Gobierno, que generalmente afecta al sector público. En el sector privado, su implementación queda a criterio de cada empleador.