El increíble cambio físico de ‘Tilín’ tras reaparecer en la Parada Militar

‘Tilín’ reapareció y sorprendió por su cambió físico. Foto: captura TikTok/América Noticias

‘Tilín’ se hizo viral en todo el mundo por un video de él bailando a cambio de una moneda. Ahora reapareció como danzante de tijeras.

Luis Ángel Carrasco, más conocido como ‘Tilín’, volvió a aparecer en público y sorprendió a todos durante una actividad realizada en la avenida Brasil en La Gran Parada y Desfile Cívico Militar. El joven ya dejó atrás la imagen del niño que se hizo viral y ahora demostró que sigue conectado con la danza de las tijeras.

‘Tilín’ reapareció y sorprendió por su cambió físico

Tilín estuvo acompañado por la Asociación Cultural de Danzantes de Tijera Galas de Oro, agrupación que espera participar en las celebraciones por Fiestas Patrias. Apenas fue reconocido, varias personas se acercaron para verlo y recordar el video que lo convirtió en todo un fenómeno de internet.

Durante una transmisión de América Noticias, el reportero le pidió que se animara a bailar frente a las cámaras. Luis Ángel aceptó sin pensarlo mucho y mostró algunos pasos de la tradicional danza de las tijeras, mientras el público lo aplaudía con emoción.

Desde el estudio de América Televisión, Verónica Linares no pudo ocultar su sorpresa al ver cuánto había crecido. La conductora recordó que ‘Tilín’ se hizo famoso cuando era apenas un niño y ahora luce como un adolescente que continúa demostrando su talento.



(Fuente: América Noticias)

¿Quién es ‘Tilín’ y por qué se hizo famoso?

Todo empezó en 2019, cuando un video lo mostró bailando después de recibir una moneda de 50 céntimos. Frases como “¡Eso, Tilín!” y “¡Vaya, Tilín!” explotaron en Facebook, YouTube y TikTok, convirtiéndolo en uno de los personajes virales más recordados del Perú.