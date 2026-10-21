UCV se posiciona como la primera universidad referente de Google en el uso de Gemini e inteligencia artificial en Perú

La meta es que la innovación se traduzca en mejores oportunidades de aprendizaje. Foto: Difusión

La estrategia de innovación de la Universidad César Vallejo apuesta por nuevas formas de enseñar, aprender y desarrollar competencias para el futuro profesional.

En un hito para la educación superior del país, Google ha elegido a la Universidad César Vallejo (UCV) para ser su universidad de referencia en el uso de inteligencia artificial, específicamente a través de Gemini. Con la distinción Gemini for Education Reference University, la UCV se posiciona como la primera universidad del Perú y una de las pocas instituciones a nivel mundial en alcanzar este reconocimiento, destacando su liderazgo en la integración de herramientas avanzadas de IA en los procesos de enseñanza, aprendizaje e investigación.

Para el Dr. Jorge Peralta, director de Innovación Tecnológica de la UCV, este reconocimiento representa un respaldo a la estrategia que la universidad viene desarrollando para integrar nuevas herramientas digitales en sus procesos académicos. “Ser reconocidos como Gemini Reference University de parte de Google representa un importante respaldo internacional a nuestra estrategia de transformación digital y adopción de inteligencia artificial en la educación superior”, señaló.



(Foto: Difusión)

De la innovación tecnológica al aprendizaje

Esta visión también supone un cambio en el papel que cumplen las herramientas digitales dentro de las aulas. “Estamos pasando de la adopción tecnológica a la transformación del modelo educativo, integrando progresivamente la inteligencia artificial en los procesos académicos, el diseño curricular y la experiencia estudiantil”, explicó el Dr. Peralta Nelson.

La meta es que la innovación se traduzca en mejores oportunidades de aprendizaje, mayor autonomía y una formación alineada con las exigencias del mundo profesional. El reconocimiento fue recibido en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, por parte del Dr. César Acuña Peralta, fundador de la UCV; la Mgtr. Kelly Acuña Núñez, presidenta ejecutiva de la UCV; el Mgtr. César Acuña Núñez, gerente de Marca, entre otras autoridades universitarias.

#Contenido Patrocinado por Universidad César Vallejo