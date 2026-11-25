El convenio también permite que docentes e investigadores de ambas universidades compartan conocimientos.

Gracias a su convenio con la Universidad de Barcelona, Cayetano ofrece a sus estudiantes de Enfermería oportunidades de intercambio con exoneración de matrícula en la universidad de destino.

¿Te imaginas que una de tus próximas clases de Enfermería sea en Europa? Estudiar en Cayetano puede acercarte a esa experiencia. Gracias al convenio con la Universidad de Barcelona, la universidad n.º 1 de España según el Times Higher Education World University Rankings 2027, puedes postular a un intercambio académico y, si eres seleccionado, acceder a la exoneración del pago de matrícula en la universidad de destino.

Piensa en todo lo que podrías vivir: conocer estudiantes de otros países, aprender nuevas formas de cuidar la salud y descubrir cómo se ejerce tu futura profesión en otra parte del mundo. Una experiencia que no solo enriquece tus conocimientos, sino también tu manera de ver la vida.

Y lo mejor es que puede formar parte de tu camino universitario. Los cursos que apruebes durante el intercambio pueden ser reconocidos en tu carrera, siempre que cumplan con los requisitos académicos correspondientes. Así, sumas una experiencia internacional mientras avanzas hacia tu título profesional.

Enfermería en Cayetano: una carrera que puede llevarte más lejos

El convenio también permite que docentes e investigadores de ambas universidades compartan conocimientos y fortalezcan la investigación.

Elegir una universidad no es solo decidir dónde estudiar, sino también hasta dónde quieres llegar. En Cayetano, tu vocación por cuidar a los demás puede acercarte a nuevas experiencias dentro y fuera del Perú. ¿Listo para dar el siguiente paso? Conoce aquí la carrera de Enfermería en Cayetano y descubre todo lo que tiene para ti.

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