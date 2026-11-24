Estudiar en ESAN University es vivir la universidad desde el primer día con una visión global. (Foto: ESAN)

En el Open Day vivirás de cerca la experiencia universitaria y conocerás las carreras de pregrado de ESAN University.

¿Estás por terminar el colegio y todavía no decides qué estudiar? Este sábado 12 de diciembre, ESAN University te invita a su Open Day, una jornada pensada para que descubras la carrera universitaria que va contigo y empieces a construir tu futuro profesional.

En el Open Day vivirás de cerca la experiencia universitaria: conocerás las carreras de pregrado de ESAN University, conversarás con docentes y estudiantes, y resolverás todas tus dudas sobre el proceso de admisión. Es la oportunidad perfecta para elegir con información y sin presiones. La cita es presencial, a las 9:00 a. m., en el campus de Monterrico, en Santiago de Surco.

Estudiar en ESAN University es vivir la universidad desde el primer día con una visión global, mentalidad emprendedora y conexión real con el mundo profesional. Aquí potencias tu talento a través de proyectos reales, espacios de innovación y una red de contactos que te abre puertas dentro y fuera del país desde el primer ciclo.

No dejes pasar esta oportunidad. Inscríbete aquí y da el primer paso hacia tu carrera en ESAN University.