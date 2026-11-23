Kris Citrus Punch ofrece una propuesta con un intenso sabor a naranja. Foto: CRP

Kris presenta su campaña 'La vieja confiable' e invita a todos los peruanos a romper la rutina y descubrir Kris Citrus Punch, una bebida con intenso sabor a naranja y vitaminas A y C.

Hay elecciones que se vuelven parte de nuestro día a día. Desde ese plan que nunca falla hasta la bebida que siempre pedimos en automático, todos tenemos una "vieja confiable" a la que recurrimos. Pero quedarnos en lo mismo nos impide probar nuevas alternativas.

Con su campaña "La vieja confiable", Kris pone sobre la mesa una situación cotidiana para conectar con esos hábitos que repetimos casi sin pensarlo. Una invitación que nos recuerda que siempre hay una oportunidad para romper la inercia y probar una mejor bebida.

En ese camino, Kris Citrus Punch ofrece una propuesta con un intenso sabor a naranja, además de vitaminas A y C. Una bebida que activa tu día y te demuestra que salir de la zona de confort vale la pena.

Así, Kris mantiene viva una conversación cercana con sus consumidores, demostrando que atreverse a cambiar lo conocido tiene su recompensa. Porque todos tenemos una vieja confiable, hasta que nos atrevemos a probar un sabor con mayor intensidad.

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