Terremotos en Venezuela: UNICEF solicita ayuda urgente para niños y familias afectadas

UNICEF busca llegar con ayuda humanitaria a 470 mil personas de las localidades más afectadas. Foto: Difusión

UNICEF solicita apoyo urgente para asistir a miles de niñas, niños y familias afectadas por los terremotos en Venezuela, con ayuda humanitaria, salud, agua segura, educación y protección.

Los devastadores terremotos que afectaron Venezuela han dejado a 680 mil niños y niñas con la vida y la salud en riesgo. Desde el primer día de la emergencia, UNICEF ha estado presente brindando asistencia humanitaria a niños, niñas y familias afectadas, y continuará acompañándolos durante el proceso de recuperación.

Con equipos especializados desplegados en terreno, UNICEF ha movilizado hasta el momento 82 toneladas métricas de suministros humanitarios, incluyendo insumos médicos, artículos de higiene, tanques de agua, materiales educativos y apoyo psicosocial para niños, niñas y adolescentes.

Conforme pasan los días, se hacen más visibles las necesidades más complejas de atender. Durante los próximos meses, será necesario rehabilitar escuelas y establecimientos de salud, fortalecer los sistemas de agua y saneamiento, y acompañar a niñas, niños y adolescentes y sus familias en la reconstrucción de sus vidas, tanto en el plano emocional como material.

UNICEF busca llegar con ayuda humanitaria a 470 mil personas de las localidades más afectadas, incluidas 169 mil niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, la magnitud de la emergencia exige recursos adicionales para mantener la ayuda y ampliar su alcance. UNICEF estima que se requieren US$65.7 millones para sostener la respuesta a largo plazo y apoyar la recuperación de las comunidades más afectadas.

UNICEF destaca que puede responder de inmediato cuando ocurre una emergencia y acompañar a niñas, niños, adolescentes y sus familias durante el largo proceso de recuperación gracias al apoyo de sus donantes recurrentes. Es gracias a estos aportes mensuales que UNICEF puede llevar servicios e insumos de salud, agua segura, educación y protección a quienes más lo necesitan.

Súmate a esta campaña y ayuda a que más niñas, niños y adolescentes afectados por los terremotos en Venezuela reciban la asistencia, protección y apoyo que necesitan para recuperarse.

👉 Dona en: unicef.org.pe o mediante Yape y Plin al 989 598 879.