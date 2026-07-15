España vs. Argentina por el Mundial 2026: hora, canales y cómo ver la gran final

España y Argentina se enfrentarán en la gran final del Mundial 2026. Foto: Facebook

Ya se conoce a las selecciones que se enfrentarán en la gran final del Mundial 2026. Te contamos todos los detalles.

España y Argentina se enfrentarán en la gran final del Mundial 2026 en un partido que promete paralizar a millones de hinchas. Ambas selecciones llegan a esta instancia decisiva tras una campaña llena de emoción, goles y grandes momentos, por lo que la expectativa por conocer al nuevo campeón crece cada vez más.

España dejó en la semifinal a la favorita Francia, mientras que Argentina venció a Inglaterra en un electrizante encuentro que la albiceleste definió en los minutos de descuento. Ahora el cuadro europeo buscará su segunda estrella de la mano de Lamine Yamal, Rodri y compañía, mientras que el seleccionado argentino hará de todo para sumar su cuarta estrella y obtener un titulo más junto con Lionel Messi.

España vs. Argentina: así llegan a la final del Mundial 2026

España llega a la final tras una campaña sólida y de menos a más. La ‘Roja’ terminó líder del Grupo H, luego de empatar con Cabo Verde, golear a Arabia Saudita y vencer a Uruguay. En las rondas eliminatorias, superó a Austria, Portugal, Bélgica y Francia, mostrando orden, eficacia y una defensa muy firme.

Argentina, por su parte, llega como vigente campeona y con una ruta cargada de emoción. La ‘Albiceleste’ ganó el Grupo J tras vencer a Argelia, Austria y Jordania. Luego sufrió más de la cuenta, pero sacó adelante partidos claves ante Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra, demostrando carácter, experiencia y capacidad para remontar en los momentos más difíciles.



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¿Cuándo y dónde se jugará la final España vs. Argentina?

Después de varias semanas de intensa competencia, el mundo del fútbol se prepara para vivir su momento más esperado. Este domingo 19 de julio, España y Argentina se enfrentarán en la gran final del Mundial 2026, un duelo que promete paralizar a millones de hinchas y definir al nuevo campeón del torneo.

Tras disputarse 102 partidos, la final del Mundial 2026 ya está a la vuelta de la esquina. El esperado encuentro entre España y Argentina se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y comenzará a las 14:00 horas, uno de los horarios más repetidos durante esta edición del certamen.

Alineaciones probables de la final del Mundial 2026

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Mikel Oyarzabal.

Argentina: Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Canales y horarios del España vs. Argentina

España vs. Argentina será transmitido por América TV, DirecTV GO, Disney+ y Paramount+.