¿Qué hacer durante un sismo? Estas recomendaciones debes tomar en cuenta

No improvises una salida por lugares que no forman parte de la ruta de evacuación. Foto: CRP

Cuando empieza un sismo, lo más importante es mantener la calma y ejecutar lo que previamente hemos practicado.

No sabemos cuánto durará el movimiento ni qué intensidad tendrá, por eso es importante saber cómo actuar según el lugar donde nos encontremos.

SI ESTÁS DENTRO DE CASA

Cuando empiece a temblar:

1. Mantén la calma

Evita correr o empujar a otras personas.

2. Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer

Aléjate de:

Ventanas

Espejos

Repisas

Televisores

Objetos en altura

Muebles que puedan volcarse

INDECI recomienda alejarse de ventanas, repisas y objetos que puedan rodar o caer.

3. Ubícate en tu zona segura.

Si no puedes salir de manera inmediata y segura, dirígete a la zona de seguridad interna que identificaste previamente, según las características de tu vivienda.

Puede encontrarse junto a elementos estructurales, como columnas o muros estructurales, siempre alejado de elementos que puedan caer.

4. Protégete.

En algunos espacios puede ser posible protegerte debajo de una mesa o escritorio firme. INDECI también contempla protegerse bajo un elemento firme cuando corresponda.

No te ubiques bajo el marco de una puerta pensando que es automáticamente un lugar seguro. INDECI señala que los marcos de las puertas no deben considerarse una zona segura por defecto.

¿ESTÁS EN UN EDIFICIO?

Aquí hay algo muy importante:

NO CORRAS HACIA LAS ESCALERAS MIENTRAS EL EDIFICIO ESTÁ TEMBLANDO.

Durante el movimiento:

Mantén la calma.

Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer.

Ubícate en la zona de seguridad previamente identificada.

No uses el ascensor.

INDECI señala que, si no es posible una evacuación inmediata y segura, se debe permanecer en una zona de seguridad interna previamente identificada.

Cuando termine el movimiento, evalúa la situación y sigue las rutas de evacuación y las indicaciones de seguridad del edificio si corresponde evacuar.



(Foto: Difusión)

¿ESTÁS EN TU TRABAJO, COLEGIO O UNIVERSIDAD?

Haz lo que hayas practicado en el plan de emergencia del lugar.

Busca la zona segura que ya haya sido identificada y aléjate de ventanas, repisas y objetos que puedan caer.

Si estás en un pasillo o lugar donde no puedes protegerte adecuadamente, desplázate hacia una zona interior alejada de ventanas y elementos que puedan caer.

No improvises una salida por lugares que no forman parte de la ruta de evacuación.

¿ESTÁS EN UN VEHÍCULO?

Si estás conduciendo cuando ocurre un sismo:

Reduce la velocidad.

Detente en un lugar seguro cuando sea posible.

Aléjate de postes, cables eléctricos, puentes y estructuras que puedan caer.

Una vez detenido, permanece atento al entorno y a las indicaciones de las autoridades.

¿ESTÁS EN LA CALLE?

Si estás en un espacio abierto:

Aléjate de:

Edificios

Ventanas

Postes y cables eléctricos

Estructuras que puedan caer

Elementos elevados

Busca un espacio abierto y mantente atento a los peligros que puedan aparecer alrededor. INDECI recomienda, cuando se está a la intemperie, alejarse de edificios y líneas eléctricas.

¿PUEDO USAR EL ASCENSOR?

NO.

No uses el ascensor durante un sismo.

Los ascensores pueden detenerse o quedar inutilizados durante la emergencia. INDECI contempla señalización específica que prohíbe su uso en caso de sismo o incendio.

Si necesitas evacuar después del movimiento, utiliza las rutas y escaleras establecidas para la evacuación.

¿Y SI ESTOY CON NIÑOS?

Lo más importante es mantener la calma.

Los niños pueden asustarse y querer correr. Por eso, si estás con ellos:

Mantén la calma.

Llévalos contigo hacia la zona segura previamente identificada.

Aléjalos de ventanas y objetos que puedan caer.

Háblales con tranquilidad y dales instrucciones sencillas.

Por eso es tan importante haberles explicado previamente qué hacer y dónde ubicarse.

¿Y SI UNA PERSONA USA SILLA DE RUEDAS?

Si estás en una silla de ruedas, dirígete a un lugar de protección sísmica previamente identificado.

Si no puedes desplazarte, frena las ruedas y protege tu cabeza y cuello con los brazos.

El plan familiar y el plan de emergencia del lugar deben considerar las necesidades específicas de las personas que requieren apoyo.

¿DEBO SALIR CORRIENDO APENAS EMPIEZA?

NO.

Esta es una de las ideas que más me interesa que quede clara en la campaña:

Durante el movimiento, primero protégete.

No corras hacia una salida si hacerlo te expone a vidrios, objetos que caen, escaleras congestionadas u otros peligros.

La evacuación debe realizarse cuando sea segura y de acuerdo con el plan y las rutas establecidas.

INDECI señala que, si no es posible una evacuación inmediata y segura, se debe permanecer en una zona de seguridad interna previamente identificada.

¿Y LA MOCHILA DE EMERGENCIA?

Una vez que el movimiento haya terminado y si corresponde evacuar, lleva tu mochila de emergencia.

Pero recuerda:

La mochila no debe hacer que te pongas en riesgo durante el sismo.

Primero tu seguridad.

LA REGLA MÁS IMPORTANTE

Cuando empiece un sismo, recuerda:

MANTÉN LA CALMA

ALÉJATE DE LO QUE PUEDA CAER

UBÍCATE EN TU ZONA SEGURA

CUANDO SEA SEGURO, EVACÚA SEGÚN EL PLAN

Y después:

Dirígete al lugar establecido.

Apoya a quienes lo necesiten.

Comunícate siguiendo el plan familiar.

NO ESPERES AL SISMO PARA PRACTICAR

Hoy puedes hacer un pequeño ejercicio con tu familia:

Imagina que empieza un sismo ahora mismo.

Pregúntense:

¿Dónde me pongo?

¿De qué objetos me alejo?

¿Cuál es mi ruta de evacuación?

¿Dónde está mi mochila?

¿Dónde nos encontramos después?

Si todos saben qué hacer, ya están mejor preparados.

Porque no sé cuándo puede ocurrir un sismo, pero sí sé que puedo estar preparado.

¿Ya estás previniendo?

“Previniendo”, una iniciativa de Planeta y CRP Radios.