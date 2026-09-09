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Teletón 2026 entra en su etapa final: el país tiene pocos días para alcanzar la meta de S/ 9,168,510

Martes, 8 de septiembre de 2026 23:19

Este viernes 11 de septiembre, desde las 10:00 p. m., comenzará la gran jornada de la Teletón. Foto: Difusión

La jornada solidaria comenzará este viernes 11 de septiembre a las 10:00 p. m. y culminará el sábado 12 a la medianoche. Cada sol cuenta para alcanzar la meta. 

Faltan pocos días para el inicio de la Teletón 2026 y comienza la etapa más decisiva de la campaña. El país tiene una meta común: recaudar S/ 9,168,510 para continuar  haciendo posible la rehabilitación de niñas y niños en situación de vulnerabilidad. 

Este viernes 11 de septiembre, desde las 10:00 p. m., comenzará la gran jornada nacional de solidaridad, que se extenderá hasta la medianoche del sábado 12 de septiembre y será transmitida a través de  América Multimedia y TV Perú. 

En esta recta final, el llamado es urgente: la meta se construye sol a sol, donación a donación. No importa el monto. Cada aporte suma y acerca al país al objetivo. 

Bajo el lema “Teletón, la hacemos todos”, ciudadanos, empresas, artistas, medios de comunicación y  creadores digitales volverán a unirse para movilizar al Perú alrededor de una misma causa. 


(Foto: Difusión)

Las donaciones pueden realizarse desde ahora a través de Yape al 989 361 677, mediante la app del BCP, en las cajas de Plaza Vea, Vivanda, Mass, Makro y Promart, y a través de los canales oficiales  disponibles en teleton.pe. 

Quedan pocos días. La meta todavía necesita de todos. Porque S/ 9,168,510 se alcanzan sol a sol. Este 11 y  12 de septiembre, la Teletón la hacemos todos.

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