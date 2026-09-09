iPhone 18: este es el número de sueldos mínimos que necesita un peruano para comprarlo

Los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max llegan con el chip A20 Pro de 2 nanómetros. Foto: IA ChatGPT

Apple presentó a los nuevos iPhone 18 y muchos peruanos desean comprar este preciado móvil. ¿Cuántos sueldos mínimos debes invertir para tenerlo? Aquí te lo decimos.

Apple presentó oficialmente los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, sus modelos más avanzados hasta el momento. Sin embargo, también llegan con precios más altos que la generación anterior, por lo que adquirir uno de estos equipos podría representar varios meses de sueldo para un trabajador peruano que recibe la remuneración mínima.

En Estados Unidos, el iPhone 18 Pro de 256 GB tiene un precio inicial de US$1.199, mientras que el iPhone 18 Pro Max con la misma capacidad parte desde US$1.299. Esto significa un aumento de US$100 frente al precio de lanzamiento que tuvieron los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max.

Características de los iPhone 18

Los nuevos iPhone 18 Pro y Pro Max llegan con el chip A20 Pro de 2 nanómetros, pensado para ofrecer mayor potencia y eficiencia. Ambos modelos incorporan 12 GB de RAM, mejoras en gráficos, un sistema de refrigeración renovado y una cámara principal de 48 megapíxeles con apertura variable, que permite controlar mejor la entrada de luz al tomar fotos.

También destacan por una mayor autonomía: el iPhone 18 Pro ofrece hasta 36 horas de reproducción de video, mientras que el Pro Max llega hasta 45 horas. Además, cuentan con carga rápida, una Isla Dinámica más pequeña y nuevos colores como negro profundo, plateado, glaciar y burdeos.

¿Cuál es el precio de los nuevos iPhone 18?

Apple, durante el evento de lanzamiento de sus nuevos teléfonos, ha revelado el costo de cada modelo de los iPhone 18. Estos son los siguientes:

iPhone 18 Pro (256 GB): desde $1,199 USD.

iPhone 18 Pro Max (256 GB): desde $1,299 USD.

iPhone Duo (256 GB - El nuevo modelo plegable): desde $1,999 USD.



(Foto: Apple)

¿Cuánto tendría que ahorrar un peruano con el sueldo mínimo para comprar el iPhone 18?

Como se sabe, el sueldo mínimo en Perú es de S/ 1.130 y los nuevos iPhone 18 tienen precios bastante elevados. Tomando como referencia un tipo de cambio de S/ 3,35 por dólar, es posible calcular cuántos sueldos mínimos tendría que destinar un trabajador peruano para comprar cada una de las versiones del nuevo celular de Apple. Estos son los siguientes:

Para un iPhone 18 Pro (256 GB) de US$ 1.199 tendrá que invertir aproximadamente S/ 4.016,65 , lo que equivale a tres sueldos mínimos y S/ 626,65 adicionales.

de tendrá que invertir aproximadamente , lo que equivale a Para un iPhone 18 Pro Max (256 GB) de US$ 1.299 tendrá que invertir aproximadamente S/ 4.351,65, lo que equivale a tres sueldos mínimos y S/ 961,65 adicionales. Casi 4 meses completos de sueldo.

de tendrá que invertir aproximadamente lo que equivale a Casi 4 meses completos de sueldo. Para un iPhone Duo (256 GB) de US$ 1.999 tendrá que invertir aproximadamente S/ 6.696,65, lo que equivale a cinco sueldos mínimos y S/ 1.046,65 adicionales. En este caso, se necesitarían alrededor de 6 meses de salario íntegro.