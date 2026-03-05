ONPE: paso a paso para descargar la credencial de miembro de mesa en Elecciones 2026

Las Elecciones Generales 2026 serán el 12 de abril. Foto: Andina Noticias

Descarga tu credencial de miembro de mesa para las Elecciones Generales 2026 a través del link oficial de la ONPE.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) puso a disposición de los ciudadanos una plataforma digital para que las personas elegidas como miembros de mesa puedan obtener su credencial oficial. Este documento será necesario para identificarse y cumplir con su función durante las Elecciones Generales de Perú 2026, programadas para el 12 de abril de 2026.

¿Cómo descargar credencial si eres miembro de mesa?

Ese día, los peruanos acudirán a las urnas para elegir a las nuevas autoridades del país, entre ellas presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino. Por ello, es fundamental que los ciudadanos designados como miembros de mesa estén informados y cuenten con la documentación requerida para participar en el proceso electoral.

En caso hayas sido seleccionado como presidente, secretario, tercer miembro o suplente, podrás descargar tu credencial de manera sencilla a través de internet. La ONPE habilitó un enlace en su página oficial que permite realizar este trámite desde cualquier dispositivo con conexión. Solo es necesario ingresar al portal y seguir algunos pasos para obtener el documento.

1. Ingresa al portal web de la ONPE.

2. Escribe tu número de DNI en el campo correspondiente.

3. Haz clic en la opción “Consultar”.

4. Al final de la página, selecciona “Descarga tu credencial de miembro de mesa”.

5. El sistema te pedirá completar la siguiente información:

- Número de DNI y dígito de verificación.

- Fecha de nacimiento (formato DD/MM/AAAA).

6. Finalmente, haz clic en “Descargar” y obtendrás tu credencial en formato digital (PDF), lista para guardar o imprimir.



(Foto: Andina Noticias)

Puedes pedir tu credencial de manera presencial

La ONPE indicó que los ciudadanos también tienen la opción de obtener su credencial de manera presencial. Para ello, deben acudir a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de su jurisdicción, presentando su DNI o DNI electrónico y su fecha de nacimiento para completar el trámite.