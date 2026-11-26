WhatsApp comenzó a habilitar los stickers con audio para usuarios de Android y iPhone. Descubre cómo crearlos y activar esta nueva función.
WhatsApp continúa renovándose para mejorar la experiencia de sus usuarios. La popular aplicación de mensajería instantánea comenzó a habilitar una nueva función que permite crear y enviar stickers con audio, una herramienta que busca hacer las conversaciones más divertidas, dinámicas y personalizadas.
Esta novedad, que desde hace algunos meses generaba expectativa entre los usuarios, está llegando de manera gradual a dispositivos Android y iOS. Con esta actualización, las personas podrán acompañar sus stickers favoritos con grabaciones de voz, efectos sonoros y fragmentos de audio.
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¿Cómo funcionan los stickers con audio en WhatsApp?
Los nuevos stickers con audio de WhatsApp permiten asociar una imagen con una grabación de voz o un efecto sonoro. Cuando el destinatario recibe el sticker en una conversación, puede escuchar el sonido al presionar el ícono de volumen que aparece en él.
¿Cómo crear stickers con audio en WhatsApp paso a paso?
Si esta nueva herramienta ya está disponible en tu cuenta de WhatsApp, podrás crear tus propios stickers personalizados con sonido directamente desde la aplicación. Para hacerlo, sigue estos sencillos pasos:
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Abre WhatsApp e ingresa a cualquier conversación.
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Accede al apartado de stickers y selecciona la opción 'Crear sticker'.
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Elige la fotografía que deseas utilizar.
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Presiona el ícono de ondas de sonido.
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Graba tu voz o selecciona un archivo de audio de tu celular.
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Ajusta el fragmento de sonido que deseas incorporar.
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Guarda el sticker y compártelo con tus contactos.
Además, esta herramienta permite utilizar fragmentos de videos para crear stickers con sonido de hasta cinco segundos de duración. Es importante mencionar que los pasos podrían variar ligeramente dependiendo del sistema operativo y de la disponibilidad de la función en cada cuenta.
(Foto: WhatsApp)
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¿Por qué no puedo crear stickers con audio en WhatsApp?
Si todavía no puedes acceder a los stickers con audio, verifica que tengas instalada la última versión de WhatsApp desde Google Play Store o App Store. Debido a que su implementación es progresiva, es posible que la herramienta tarde en aparecer en tu dispositivo. Asimismo, se recomienda evitar descargar versiones modificadas de la aplicación para acceder anticipadamente a esta novedad.
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