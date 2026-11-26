La sensación térmica alcanzó los 37 °C. Foto: Andina

El Senamhi informó que Lima registró una sensación térmica cercana a los 37 °C este jueves 26 de noviembre. Conoce los distritos más afectados y las causas del intenso calor.

El intenso calor comienza a sentirse con mayor fuerza en Lima a pocas semanas del inicio del verano. Este jueves 26 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que al menos ocho distritos de la capital registraron sensaciones térmicas de entre 33 y 37 °C, siendo La Molina la jurisdicción con el valor más elevado.

De acuerdo con el organismo, la sensación térmica alcanzó los 37 °C alrededor del mediodía en La Molina, mientras que la temperatura real del aire llegó a los 32 °C. Estas condiciones cálidas, sumadas a la humedad presente en la capital, incrementaron la sensación de bochorno entre los ciudadanos.

¿Qué distritos de Lima registraron las mayores sensaciones térmicas?

Según el reporte del Senamhi, La Molina encabezó la lista de los distritos con mayor sensación térmica, seguido de Carabayllo y San Juan de Lurigancho. Estos fueron los valores registrados durante la jornada:

• La Molina: 37 °C.

• Carabayllo: 36 °C.

• San Juan de Lurigancho: 35 °C.

• Santa Anita: 34 °C.

• Jesús María: 34 °C.

• Villa María del Triunfo: 33 °C.

• Santiago de Surco: 33 °C.

• San Martín de Porres: 33 °C.

Ante este panorama, el Senamhi mantiene activa una alerta roja por el incremento de temperaturas de moderada a extrema intensidad en Lima y otras zonas de la costa peruana. El organismo advirtió que estas condiciones pueden afectar principalmente a las personas más vulnerables.



(Foto: Andina)

¿Por qué aumenta la sensación térmica en Lima y en qué se diferencia de la temperatura?

El Senamhi explicó que la sensación térmica es la temperatura que percibe una persona y que no necesariamente coincide con la registrada por un termómetro. Para calcular este indicador, se consideran factores meteorológicos como la temperatura del aire, el viento y el vapor de agua presente en el ambiente.

En el caso de Lima, la combinación de las altas temperaturas y la humedad contribuye a incrementar la sensación de calor. Por ello, los especialistas recomiendan mantenerse hidratados, utilizar protector solar con un factor de protección superior a 50, reaplicarlo cada dos horas, usar sombreros de ala ancha y evitar la exposición directa al sol entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m.