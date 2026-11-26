El Senamhi informó que Lima registró una sensación térmica cercana a los 37 °C este jueves 26 de noviembre. Conoce los distritos más afectados y las causas del intenso calor.
El intenso calor comienza a sentirse con mayor fuerza en Lima a pocas semanas del inicio del verano. Este jueves 26 de noviembre, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que al menos ocho distritos de la capital registraron sensaciones térmicas de entre 33 y 37 °C, siendo La Molina la jurisdicción con el valor más elevado.
De acuerdo con el organismo, la sensación térmica alcanzó los 37 °C alrededor del mediodía en La Molina, mientras que la temperatura real del aire llegó a los 32 °C. Estas condiciones cálidas, sumadas a la humedad presente en la capital, incrementaron la sensación de bochorno entre los ciudadanos.
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¿Qué distritos de Lima registraron las mayores sensaciones térmicas?
Según el reporte del Senamhi, La Molina encabezó la lista de los distritos con mayor sensación térmica, seguido de Carabayllo y San Juan de Lurigancho. Estos fueron los valores registrados durante la jornada:
• La Molina: 37 °C.
• Carabayllo: 36 °C.
• San Juan de Lurigancho: 35 °C.
• Santa Anita: 34 °C.
• Jesús María: 34 °C.
• Villa María del Triunfo: 33 °C.
• Santiago de Surco: 33 °C.
• San Martín de Porres: 33 °C.
Ante este panorama, el Senamhi mantiene activa una alerta roja por el incremento de temperaturas de moderada a extrema intensidad en Lima y otras zonas de la costa peruana. El organismo advirtió que estas condiciones pueden afectar principalmente a las personas más vulnerables.
(Foto: Andina)
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¿Por qué aumenta la sensación térmica en Lima y en qué se diferencia de la temperatura?
El Senamhi explicó que la sensación térmica es la temperatura que percibe una persona y que no necesariamente coincide con la registrada por un termómetro. Para calcular este indicador, se consideran factores meteorológicos como la temperatura del aire, el viento y el vapor de agua presente en el ambiente.
En el caso de Lima, la combinación de las altas temperaturas y la humedad contribuye a incrementar la sensación de calor. Por ello, los especialistas recomiendan mantenerse hidratados, utilizar protector solar con un factor de protección superior a 50, reaplicarlo cada dos horas, usar sombreros de ala ancha y evitar la exposición directa al sol entre las 12:00 p. m. y las 4:00 p. m.
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